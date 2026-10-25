Xã Avương hoàn thành bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030

Cử tri đại diện cho các hộ gia đình tại thôn Bhloóc (xã Avương) đến điểm bầu cử từ sáng sớm trong trang phục truyền thống. Ảnh: HIỀN THÚY

Ngay từ sáng sớm, không khí tại xã Avương đã rất rộn ràng. Đông đảo cử tri đại diện cho các hộ gia đình thuộc 12/12 thôn nô nức có mặt tại các điểm bầu cử để tham gia bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Công tác tổ chức tại các điểm bầu cử đều được chuẩn bị chu đáo, diễn ra trang trọng và nghiêm túc. Từ trang trí khánh tiết, cờ hoa, khẩu hiệu đến bố trí cơ sở vật chất phục vụ đại biểu và cử tri đều được đảm bảo tươm tất, tuân thủ chặt chẽ quy trình theo luật định.

Các cử tri tham gia biểu quyết bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại xã Avương. Ảnh: HIỀN THÚY

Trước khi tiến hành biểu quyết, cử tri được ban tổ chức thông tin đầy đủ, công khai về tiểu sử, năng lực và quá trình công tác của các nhân sự được giới thiệu ứng cử Trưởng thôn nhiệm kỳ mới. Nhờ đó, cử tri nắm vững thông tin, thêm tin tưởng gửi gắm lá phiếu cho người đại diện xứng đáng.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, 12/12 thôn trên địa bàn xã đã hoàn tất công tác bầu cử. Kết quả, 100% cử tri tham dự đều nhất trí biểu quyết tán thành các nhân sự được giới thiệu.

Lãnh đạo xã Avương đến dự tặng hoa chúc mừng Trưởng thôn được bầu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: HIỀN THÚY

Kết quả bầu cử thành công tại 12 thôn đã giúp xã Avương hoàn thành kiện toàn chức danh Trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là tiền đề quan trọng để đội ngũ cán bộ cơ sở mới nhanh chóng bắt tay vào công việc, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.