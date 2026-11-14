Xã Avương góp ý Đề án bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Xã Avương khuyến khích thế hệ trẻ phát huy gìn giữ bảo tồn những nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một, nhất là nghề đan lát, dệt thổ cẩm. Ảnh: HIỀN THÚY

Theo dự thảo đề án, xã Avương hướng đến mục tiêu gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Cơ Tu như kiến trúc gươl, nghề dệt thổ cẩm, nghệ thuật dân gian, lễ hội truyền thống, ẩm thực và các làn điệu dân ca. Đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa để phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm cộng đồng, tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Thông qua việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng, đề án kỳ vọng góp phần tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; từng bước đưa văn hóa trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đồng tình với sự cần thiết và những định hướng lớn của đề án; đồng thời tập trung đề nghị bổ sung, làm rõ các giải pháp bảo tồn những nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một, nhất là nghề đan lát, dệt thổ cẩm; chú trọng gìn giữ các món ăn truyền thống, cách chế biến và nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của đồng bào Cơ Tu để có thể giới thiệu, quảng bá đến du khách.

Đề nghị quan tâm phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, nghệ nhân và thế hệ trẻ trong việc truyền dạy, thực hành các giá trị văn hóa truyền thống tại cộng đồng.