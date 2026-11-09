Xã Avương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dân sinh
Chiều 9-11, ông Trương Công Thanh – Chủ tịch UBND xã Avương (TP Đà Nẵng) kiểm tra tiến độ triển khai dự án khu dân cư tại hai thôn Ga’lâu, Aréc; công trình kè chống sạt lở bờ sông Châlang; công trình xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tại thôn Chơrlang và một số công trình dân sinh khác trên địa bàn.
Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống sạt lở, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân; đồng thời góp phần bảo đảm an toàn khu dân cư, cơ sở hạ tầng trên địa bàn.
Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND xã Avương Trương Công Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan, chủ đầu tư và nhà thầu thi công chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm các công trình hoàn thành đúng kế hoạch, đạt yêu cầu về chất lượng, sớm đưa vào khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xa-avuong-day-nhanh-tien-do-thuc-hien-cac-cong-trinh-dan-sinh-post360718.html