Xã Avương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dân sinh

Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống sạt lở, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân; đồng thời góp phần bảo đảm an toàn khu dân cư, cơ sở hạ tầng trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Avương kiểm tra, đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dân sinh tại địa bàn.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND xã Avương Trương Công Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan, chủ đầu tư và nhà thầu thi công chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm các công trình hoàn thành đúng kế hoạch, đạt yêu cầu về chất lượng, sớm đưa vào khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư.