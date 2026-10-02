Xã Avương cho ý kiến định hướng không gian phát triển đến năm 2050

Ảnh minh họa quy hoạch khu trung tâm xã Avương.

Theo dự thảo, Quy hoạch chung xã Avương nhằm xác định không gian phát triển tổng thể phù hợp với điều kiện tự nhiên, tiềm năng và lợi thế của địa phương; lấy bảo vệ rừng, môi trường sinh thái, phát triển bền vững và nâng cao đời sống người dân làm trọng tâm.

Xã được định hướng phát triển nông - lâm nghiệp bền vững, kinh tế dưới tán rừng, cây dược liệu, nông nghiệp và du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Về không gian, quy hoạch định hướng xây dựng khu trung tâm xã trở thành hạt nhân phát triển, quy tụ các công trình hành chính, dịch vụ công, thương mại cùng thiết chế văn hóa - xã hội; chỉnh trang, ổn định các khu dân cư hiện hữu và từng bước hình thành các điểm dân cư tập trung phù hợp địa hình, giao thông. Đồng thời, địa phương ưu tiên hoàn thiện hệ thống giao thông, điện, nước, viễn thông và các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu.

Quy hoạch nhằm tạo cơ sở quản lý phát triển xây dựng, thu hút đầu tư và triển khai các dự án trên địa bàn; phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2050 hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu, hiện đại. Bên cạnh đó, đồ án cũng đặt mục tiêu duy trì bền vững tỷ lệ che phủ rừng, giảm nghèo, nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội.

Về tiến độ, sau khi nhiệm vụ quy hoạch chung được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt, xã Avương đã hoàn tất việc lựa chọn đơn vị tư vấn và ký hợp đồng lập đồ án. Công tác thu thập tài liệu, số liệu, khảo sát và đánh giá hiện trạng được tiến hành trong tháng 10/2026; dự kiến lập dự thảo hồ sơ vào tháng 11, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, lấy ý kiến trong tháng 12 và hoàn tất chỉnh sửa để trình UBND thành phố phê duyệt vào tháng 1/2027.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận về định hướng quy hoạch chung của xã, chú trọng tính phù hợp với điều kiện thực tế, tiềm năng, lợi thế địa phương và định hướng phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Nhiều ý kiến đóng góp sâu vào phương án tổ chức không gian phát triển, hệ thống hạ tầng, khu dân cư, khu sản xuất, dịch vụ cùng các công trình thiết yếu, bảo đảm tính đồng bộ, lâu dài và sát với đặc thù địa bàn miền núi.