Xã Avương cần phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Chánh Văn phòng Thành ủy Phan Văn Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HIỀN THÚY

Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy; đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy và lãnh đạo địa phương.

Chánh Văn phòng Thành ủy Phan Văn Bình đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Avương đạt được trong 9 tháng đầu năm 2026. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; rà soát các chỉ tiêu chưa đạt để triển khai giải pháp quyết liệt, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Trong 3 tháng cuối năm, xã Avương cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chú trọng giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội... Cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm thành chương trình, kế hoạch thực hiện theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã Avương có 11/25 chỉ tiêu nghị quyết đạt và vượt kế hoạch, 7 chỉ tiêu tiệm cận đạt, 5 chỉ tiêu chưa đến kỳ đánh giá (dự kiến sẽ đạt) và 2 chỉ tiêu đạt thấp.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 212 tỷ đồng, bằng 113,73% dự toán thành phố giao. Tỷ lệ người dân sử dụng điện sinh hoạt đạt 100%, tỷ lệ dân số tiếp cận nước sạch đạt 98,24%. Địa phương cũng tập trung nâng cấp, hoàn thành 42km đường bê tông, triển khai các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và đầu tư hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân.

Về xây dựng Đảng, Đảng bộ xã kết nạp 16 đảng viên mới, đạt 106,67% chỉ tiêu nghị quyết, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 505 đảng viên...