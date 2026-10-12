Xã An Trạch thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể theo hướng đổi mới

Đảng uỷ xã An Trạch tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý IV/2026.

Tại hội nghị, đại biểu nghe báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng uỷ xã An Trạch trong 9 tháng đầu năm, với nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, diện tích nuôi trồng thuỷ sản khoảng 9.100 ha, sản lượng thuỷ sản thu hoạch đạt hơn 116.200 tấn, bằng 85,5% kế hoạch năm. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 100%, tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 96,9%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 113% kế hoạch. Trong xây dựng nông thôn mới, xã đạt 5/10 tiêu chí; đồng thời, đã đầu tư xây dựng, bàn giao và đưa vào sử dụng 10 dự án giao thông nông thôn.

Quang cảnh hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026 của Đảng uỷ xã An Trạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn của địa phương. Là xã có thế mạnh về nông nghiệp, An Trạch chịu ảnh hưởng của thời tiết diễn biến bất lợi, tác động đến hoạt động sản xuất. Kết cấu hạ tầng nông thôn còn hạn chế; việc cụ thể hoá các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại còn chậm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Trung tá Nguyễn Văn Mừng, Phó Trưởng Công an xã An Trạch, tham luận tại hội nghị.

Tại phần tham luận, Trung tá Nguyễn Văn Mừng, Phó Trưởng Công an xã An Trạch, cho biết công tác cấp căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên địa bàn đã đạt 100%. Trong 9 tháng đầu năm, Công an xã đã triệt xoá 2 vụ việc liên quan đến tệ nạn xã hội với 7 đối tượng; vận động người dân giao nộp 5 bộ dụng cụ kích điện dùng để khai thác thuỷ sản trái phép; đồng thời hoàn thành 350 hồ sơ, thủ tục đăng ký xe.

Đồng chí Nguyễn Văn Lẹ, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thành Thưởng B, xã An Trạch kiến nghị tăng cường tập huấn, chuyển giao khoa học, công nghệ cho người dân.

Đề cập đến những khó khăn trong sản xuất, đồng chí Nguyễn Văn Lẹ, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thành Thưởng B, kiến nghị địa phương tăng cường tập huấn, chuyển giao khoa học, công nghệ để người dân nắm vững quy trình nuôi trồng thuỷ sản, nâng cao hiệu quả sản xuất.

"Những năm gần đây, thời tiết bất lợi và môi trường nước ô nhiễm đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động nuôi tôm. Bên cạnh đó, địa phương cần quan tâm hơn đến công tác tổ chức, cán bộ ở cơ sở, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ chủ động, linh hoạt và nâng cao hiệu quả công việc" - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thành Thưởng B, nhấn mạnh.

Xã An Trạch đang tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực vượt khó của Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Trạch trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, xã đã hoàn thành 12/18 chỉ tiêu đề ra, trong đó có những kết quả nổi bật về sản lượng thuỷ sản và huy động nguồn lực xã hội hoá đầu tư hạ tầng nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, nhấn mạnh cần nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể theo hướng đổi mới.

Để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế thuỷ sản, nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể theo hướng đổi mới; tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn; khuyến khích phát triển doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời quan tâm công tác tổ chức, chính sách và chế độ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị ở cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử nhấn mạnh, việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, phát huy tiềm năng và huy động hiệu quả các nguồn lực sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã An Trạch ngày càng phát triển./.