Trung tá Nguyễn Thanh Vinh, Phó Trưởng Công an xã Bến Hải cho biết, xã Bến Hải có các tuyến đường giao thông trọng điểm như Quốc lộ 1, Quốc lộ 9D, đường sắt Bắc-Nam… và nhiều tuyến tỉnh lộ đi qua. Thời gian qua, Công an xã Bến Hải đã tăng cường phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm TTATGT trên địa bàn xã, nhằm kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, người bị thương.

Cùng với đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL) về TTATGT đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và người dân.

Ngày 21/10/2026, Công an xã Bến Hải đã tham mưu UBND xã Bến Hải tổ chức lễ ra mắt mô hình “Xã ATGT" năm 2026. Tại buổi lễ, UBND xã Bến Hải đã công bố quyết định và thông qua bộ tiêu chí xây dựng mô hình đối với gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và các tuyến đường tự quản.

Trọng tâm của mô hình là đẩy mạnh TTPBPL, bảo đảm TTATGT tại trường học, chợ, khu dân cư và các tuyến đường trọng điểm. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, phát huy trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể và Nhân dân trong phòng ngừa, kiềm chế TNGT, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn xã.

Ra mắt Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình “Xã an toàn giao thông” xã Diên Sanh - Ảnh: S.H

Trung tá Bùi Việt Thảo, Phó trưởng Công an xã Diên Sanh cho biết, ngày 5/11/2026, UBND xã Diên Sanh tổ chức lễ ra mắt mô hình "Xã ATGT" năm 2026. Với đặc điểm có nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua, mật độ phương tiện lưu thông cao, Diên Sanh xác định việc triển khai mô hình là giải pháp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, thân thiện ngay từ cơ sở.

Mục tiêu đến cuối năm 2026, toàn xã phấn đấu đạt 100% thôn được quán triệt, triển khai mô hình và tổ chức TTPBPL về TTATGT; 100% trường học được phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật phù hợp với từng cấp học; 100% hộ gia đình được tiếp cận thông tin về bảo đảm TTATGT bằng hình thức trực tiếp hoặc qua các kênh thông tin phù hợp.

Cùng với đó, xây dựng cơ chế phối hợp giữa Công an xã với UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường và lực lượng ở cơ sở; tổ chức cho các cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện ký cam kết chấp hành pháp luật về TTATGT. Phấn đấu 100% tuyến đường, khu vực có nguy cơ mất ATGT được rà soát, phân công lực lượng theo dõi; 100% thông tin phản ánh về nguy cơ mất TTATGT được tiếp nhận, phân loại, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, không để hình thành các điểm phức tạp về TTATGT kéo dài do thiếu kiểm tra, xử lý hoặc thiếu trách nhiệm trong quản lý địa bàn…

Về công tác phòng ngừa TNGT, xã phấn đấu kéo giảm số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2025; không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan trong công tác quản lý, phòng ngừa. Đồng thời, 100% điểm, vị trí có nguy cơ cao xảy ra TNGT được khảo sát, đề xuất biện pháp khắc phục hoặc cảnh báo; triển khai ít nhất 5 mô hình thành phần, như: “Tuyến đường tự quản về TTATGT”, “Cổng trường ATGT”, “Khu dân cư ATGT”, “Tổ liên gia tự quản về TTATGT”, “Gia đình văn hóa giao thông”.

Đại tá Hoàng Văn Trung, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. TNGT giảm sâu trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, người bị thương. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an và kế hoạch của UBND tỉnh, Phòng CSGT đã tham mưu với Công an tỉnh triển khai nhiều giải pháp bảo đảm TTATGT, trong đó có giải pháp xây dựng mô hình “Xã ATGT” ở các xã Bến Hải, Diên Sanh, Cam Hồng, Quảng Trạch với mục tiêu lấy sự an toàn của người dân làm trung tâm.

Qua đó, từng bước kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí tại các địa phương triển khai mô hình, đồng thời rút kinh nghiệm để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Mô hình hướng đến huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT.

Xây dựng mô hình “Xã ATGT” không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà còn là trách nhiệm chung của mỗi người dân. Ra mắt mô hình mới chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng là duy trì hiệu quả bền vững, từng bước đưa việc chấp hành pháp luật về TTATGT trở thành nếp sống văn hóa hằng ngày trong cộng đồng.