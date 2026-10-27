Xã An Long: Vốn vay ưu đãi trở thành sinh kế bền vững

Hơn 30 năm gắn bó với nghề sửa chữa thiết bị nông nghiệp, anh Huỳnh Văn Nu, ngụ ấp Thị, có tay nghề vững, được nhiều bà con tin tưởng. Năm 2026, sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, anh Nu tiếp tục công việc quen thuộc với mong muốn ổn định cuộc sống, chăm lo kinh tế gia đình.

Sự quan tâm của chính quyền, Hội LHPN xã và bà con đã trở thành nguồn động viên đối với anh. Được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình anh vay 90 triệu đồng để mua thêm máy móc phục vụ sửa chữa và kinh doanh thiết bị nông nghiệp.

Có vốn, anh Nu bổ sung thiết bị, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng. Trong mùa nước nổi năm nay, cửa hàng bán được nhiều máy bơm, máy phục vụ sản xuất. Nghề cũ tiếp tục nuôi sống gia đình, đồng thời mở ra cơ hội phát triển từ khoản vay được hỗ trợ kịp thời.

Anh Huỳnh Văn Nu xúc động chia sẻ: “Tôi cảm thấy biết ơn chính quyền địa phương, bà con ở đây vẫn tiếp tục thương yêu và tạo điều kiện để gia đình tôi phát triển kinh tế”. Với anh Nu, khoản vay còn mang theo sự tin tưởng, giúp anh thêm tự tin lao động, hòa nhập cộng đồng.

Tại ấp Thị, chị Nguyễn Thị Thùy Linh có nhiều năm kinh doanh vải. Gắn bó với tổ chức Hội, chị được hỗ trợ vốn để duy trì việc buôn bán. Khi nhận thấy nhu cầu tiêu dùng thay đổi, chị tận dụng kiốt có mặt bằng rộng để kinh doanh thêm hàng tạp hóa.

Từ phương án đó, chị Linh được Hội hỗ trợ tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng với lãi suất ưu đãi để đầu tư mặt bằng, bổ sung hàng hóa. Việc bán thêm tạp hóa bên cạnh mặt hàng vải giúp người tiêu dùng thuận tiện mua sắm, công việc kinh doanh của chị Linh chuyển biến tích cực.

Theo chị Linh, sự hỗ trợ đúng lúc giúp chị mạnh dạn mở rộng kinh doanh. Chị chủ động dành dụm, thực hiện nghĩa vụ hoàn trả vốn, mong nguồn vốn tiếp tục đến với những phụ nữ có nhu cầu.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN xã An Long, Hội LHPN xã xác định hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tín dụng chính sách là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Hội phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội rà soát nhu cầu, hướng dẫn hồ sơ và theo dõi sát tình hình sử dụng vốn.

Tại các địa bàn được phân công gồm: ấp Thị, Ấp 2, ấp An Bình, ấp An Thịnh, Hội phối hợp các Tổ tiết kiệm và vay vốn nắm bắt hoàn cảnh, phương án sản xuất, kinh doanh của người vay.

Sau giải ngân, việc kiểm tra, hướng dẫn tiếp tục được duy trì; người vay được vận động tiết kiệm, trả lãi, trả nợ đúng quy định.

Từ đầu năm 2026 đến thời điểm báo cáo, Hội hỗ trợ 1.042 thành viên tiếp cận vốn vay, tổng số tiền giải ngân 13,495 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn giải quyết việc làm là 6,365 tỷ đồng.

Tổng dư nợ do Hội quản lý đạt 43,807 tỷ đồng với 21 tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong năm, Hội kiểm tra 21/21 tổ, chú trọng mục đích sử dụng, hiệu quả và khả năng hoàn trả vốn.

Ngoài ra, Hội còn tổ chức lớp nghề đan thủ công mỹ nghệ với 36 thành viên, tạo thêm cơ hội việc làm tại chỗ. Theo bà Nguyễn Thị Thúy, thời gian tới, Hội LHPN xã tiếp tục rà soát nhu cầu vốn, hướng dẫn sinh kế, kết nối đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng kinh doanh và quản lý tài chính cho hội viên.

Từ cơ sở sửa chữa của anh Nu đến điểm kinh doanh của chị Linh, sự đồng hành ở xã An Long hiện diện trong từng cơ hội việc làm. Khi người dân có vốn, được tin tưởng và hướng dẫn, họ có thêm điều kiện tự đứng vững. Đó cũng là cách địa phương chăm lo để mỗi hoàn cảnh đều có cơ hội vươn lên, cùng đóng góp cho sự phát triển quê hương.