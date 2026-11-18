Đồng chí Đào Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã An Long (bìa trái), trao giấy biểu dương các gia đình có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2026.

Vừa qua, tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Ấp 2, câu chuyện về những đổi thay của quê hương được người dân chia sẻ với niềm phấn khởi: Đường sá sạch đẹp hơn, đời sống từng bước nâng lên, bà con quan tâm, đùm bọc nhau... những thành quả ấy có sự chung tay của người dân cùng sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể.

Trong niềm vui chung, ông Phạm Văn Đúp (sinh năm 1966), người dân Ấp 2, bày tỏ: “Năm nào cũng vậy, cứ đến Ngày hội, tôi thấy lòng mình rất vui và ấm áp khi được gặp gỡ, trò chuyện cùng bà con trong khu vực mình sinh sống. Với người cao tuổi như tôi, niềm vui còn đến từ diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc và tình nghĩa xóm giềng được gìn giữ”.

Từ sự gắn bó ấy, ông Đúp mong bà con tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn.

Ông đề nghị các gia đình quan tâm việc học của con em, phối hợp với nhà trường và Chi hội Khuyến học ấp để không có cháu nào bỏ học giữa chừng. Người cao tuổi tiếp tục gương mẫu, động viên con cháu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước cộng đồng.

Ông Đúp cũng mong muốn xây dựng khu dân cư nghĩa tình, hiếu học, có trách nhiệm với thế hệ mai sau. Đó cũng là những giá trị được vun đắp qua phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa”. Tại Ngày hội, Ấp 2 có 521 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 3 hộ tiêu biểu được đề nghị biểu dương, khen thưởng; Ban Công tác Mặt trận ấp vận động 15 phần quà dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn.

Ngày hội của xã An Long được tổ chức thiết thực, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng. Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chú trọng để người dân trao đổi, hiến kế xây dựng khu dân cư; đồng thời gắn Ngày hội với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24 - 11).

Theo điều kiện từng ấp, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, bữa cơm đoàn kết được định hướng tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, đầm ấm. Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt.

Sự gắn kết trong Ngày hội được tiếp nối từ những phần việc thường xuyên ở cơ sở. Phát biểu tại ngày hội của Ấp 2, đồng chí Đào Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã An Long, ghi nhận nỗ lực của các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong vượt khó, phát triển sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống, giữ gìn an ninh, trật tự; đồng thời biểu dương người dân phát huy vai trò của Tổ nhân dân tự quản trong tham gia các hoạt động vì cộng đồng, phát quang bụi rậm, xử lý cây che khuất tầm nhìn giao thông, đóng góp xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Theo đồng chí Đào Quốc Tuấn, Ngày hội là dịp ôn lại truyền thống đoàn kết, thắt chặt nghĩa Đảng, tình dân; biểu dương người tốt, việc tốt và phát động phong trào thi đua đến từng gia đình. Đồng chí đề nghị bà con tiếp tục đồng hành với địa phương, phát triển kinh tế hộ, tiếp thu mô hình sản xuất mới, chăm lo khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình văn hóa.

Định hướng ấy được cụ thể hóa trong các nội dung thi đua tại Ấp 2 là: Nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự, giúp đỡ người yếu thế. Từ sự đồng lòng của người dân và trách nhiệm của chính quyền, sức mạnh đoàn kết tiếp tục được bồi đắp, tạo nền tảng để An Long phát triển.

Từ Ngày hội, tinh thần đoàn kết tiếp tục lan tỏa trên từng tuyến đường, trong mỗi mái nhà, qua những việc làm vì cộng đồng. Khi người dân chung sức, cấp ủy, chính quyền lắng nghe và đồng hành, đó là nguồn sức mạnh để An Long chuyển sự đồng thuận thành hành động, vun đắp quê hương ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.