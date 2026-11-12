Xã An Lạc đoàn kết làm nên đổi thay

Chung sức xây dựng quê hương

Ở An Lạc, mỗi con đường được mở rộng, mỗi hàng cây được vun trồng hay ánh điện thắp sáng nơi ngõ xóm đều có dấu ấn từ sự chung tay của người dân. Đằng sau những đổi thay ấy là sự kiên trì vận động của cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên để người dân hiểu, tin và tự nguyện góp sức vì lợi ích chung.

MTTQ xã An Lạc ra quân làm đường giao thông tại thôn Kim Bảng.

Trong đợt thi đua cao điểm vừa qua, Ủy ban MTTQ xã An Lạc là đơn vị đầu tiên trong tổng số 99 xã, phường trên địa bàn thành phố tổ chức lễ ra quân phát động phong trào “Hiến đất tặng cây”, gắn với thực hiện Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách.

Xác định sự đồng thuận của Nhân dân là yếu tố quyết định, MTTQ xã cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền đến từng khu dân cư, hộ gia đình. Khi hiểu rõ lợi ích thiết thực của việc mở rộng đường giao thông, cải thiện cảnh quan, người dân đã tự nguyện tháo dỡ tường rào, hiến hàng trăm mét vuông đất, đóng góp hàng nghìn cây xanh; trong đó, gia đình ông Nguyễn Xuân Lành (thôn Thanh Trà) đối ứng 30 triệu đồng; ông Trần Văn Bảo (thôn Lo) hiến 130 m² đất và đối ứng thêm 15 triệu đồng.

Những đóng góp này thật đáng trân trọng khi đời sống của một bộ phận người dân miền núi còn khó khăn. Mỗi phần đất nhường lại không chỉ giúp đường làng rộng mở mà còn tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương, góp phần cải thiện đời sống lâu dài. Từ những người tiên phong, tinh thần tự nguyện dần lan tỏa, tạo sự hưởng ứng trong cộng đồng.

Cùng với mở rộng đường giao thông, MTTQ xã vận động các tổ chức thành viên và Nhân dân trồng tuyến đường cây hoa Phong Linh và hoa Bằng Lăng từ Trạm Y tế xã vào Khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ với chiều dài 4 km. Tuyến đường góp phần phủ xanh cảnh quan, cải thiện môi trường sinh thái, đồng thời tạo điểm nhấn trên cung đường dẫn vào khu bảo tồn, mở thêm cơ hội kết nối với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Sẻ chia khó khăn, vun đắp tình làng

Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban MTTQ xã An Lạc khởi xướng và duy trì mô hình “Ngày Chủ nhật nhân ái”. Theo đó, hằng tháng, cán bộ Mặt trận cùng các đoàn thể đến tận nhà thăm hỏi, trao quà, hỗ trợ ngày công sửa sang nhà cửa cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người yếu thế và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Quang Toàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Lạc thăm, tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Đồng Bài theo mô hình “Ngày Chủ nhật nhân ái”.

Cùng với đó, MTTQ xã vận động nguồn lực xã hội hóa xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tại 3 thôn, tổng chiều dài 6 km. Những tuyến đường vốn tối vào ban đêm nay sáng rõ hơn, việc đi lại thuận tiện, an toàn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư.

Quan tâm đến sức khỏe Nhân dân, nhất là những người ở xa trung tâm, MTTQ xã chủ trì phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám bệnh, tư vấn miễn phí ngay tại địa phương. Xã đã mời đoàn bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Sản Nhi số 1 Bắc Ninh về khám, tư vấn sức khỏe sinh sản cho phụ nữ; phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sơn Động khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh lý về mắt cho người cao tuổi. Như vậy, người dân có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe để theo dõi, điều trị.

MTTQ xã cũng đang triển khai mô hình Khu dân cư “Đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” tại các thôn. Mô hình hướng đến xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, vun đắp tình làng nghĩa xóm, nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội, gắn các tiêu chí xây dựng khu dân cư với điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Ở một xã miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số như An Lạc, đoàn kết còn là sự gắn bó giữa các dân tộc, cùng chia sẻ trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương. Vì vậy, hoạt động của Mặt trận luôn hướng về cơ sở, gần gũi với nhân dân, tôn trọng nét riêng trong đời sống văn hóa của mỗi cộng đồng. Mỗi phong trào chỉ có thể duy trì bền vững khi người dân thực sự là chủ thể, tự giác tham gia và cùng vun đắp.

MTTQ xã An Lạc phát động trồng cây hai bên đường dẫn vào Khu du lịch sinh thái Khe Rỗ.

Từ những con đường được mở rộng, hàng cây được vun trồng, ánh điện sáng nơi thôn xóm đến những mái nhà được sẻ chia, người dân được chăm sóc sức khỏe, hoạt động của MTTQ xã An Lạc đang từng bước đi vào chiều sâu, gắn với nhu cầu thiết thân của cộng đồng.

Sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân không chỉ góp phần cải thiện đời sống mà còn bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng để An Lạc khắc phục khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.