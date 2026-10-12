Xã An Khánh ưu tiên thu hút đầu tư vào logistics, công nghiệp công nghệ cao

Thông tin được đưa ra tại cuộc gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu do xã An Khánh tổ chức sáng 12-10, nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026).

Các đại biểu và đại diện doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phương Lan

Theo Chủ tịch UBND xã An Khánh Hồ Trung Nghĩa, địa phương mời gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu, mở rộng hoạt động trên địa bàn, trong đó có đầu tư phát triển hạ tầng Cụm Công nghiệp làng nghề Đông Lao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch và hạ tầng số.

Bên cạnh các lĩnh vực này, xã An Khánh khuyến khích phát triển dịch vụ giáo dục, y tế chất lượng cao; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP và du lịch trải nghiệm gắn với di tích, làng nghề, không gian sinh thái. Các dự án tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, tạo nhiều việc làm và có khả năng kết nối chuỗi giá trị của Thủ đô được ưu tiên thu hút.

Cộng đồng doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế của xã An Khánh. Ảnh: Phương Lan

Để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh, Bí thư Đảng ủy xã An Khánh Phùng Bá Nhân đề nghị chính quyền địa phương duy trì đối thoại, kịp thời nắm bắt và giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, kiến nghị các sở, ngành thành phố xem xét, tháo gỡ.

Bí thư Đảng ủy xã Phùng Bá Nhân phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phương Lan

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, không để xảy ra tình trạng gây phiền hà cho doanh nghiệp, xã sẽ tăng cường hỗ trợ chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối cung cầu sản phẩm. Đây cũng là những nội dung được địa phương xác định nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm mở rộng hoạt động.

Lãnh đạo xã đồng thời đề nghị cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất, giảm giá thành; quan tâm quyền lợi người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các quy định về môi trường, phòng cháy, chữa cháy, đất đai, xây dựng.