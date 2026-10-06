Xã An Khánh tổ chức lại 3 phòng chuyên môn thành 5 phòng

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Phương Lan

Theo phương án được thông qua tại kỳ họp, 5 phòng chuyên môn thuộc UBND xã, gồm: Nội vụ - Tư pháp; Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường; Kinh tế; Văn hóa - Xã hội; Văn phòng HĐND và UBND xã.

Việc tổ chức lại các phòng, cùng với bố trí công chức theo vị trí việc làm; chuyên môn đào tạo, năng lực, kinh nghiệm công tác và chức năng, nhiệm vụ của từng phòng là căn cứ để sắp xếp nhân sự, sử dụng hiệu quả số biên chế được giao.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Phương Lan

Các đại biểu dự Kỳ họp. Ảnh: Phương Lan

Đây là bước kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại xã An Khánh. Cùng với thay đổi đầu mối, địa phương sẽ hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng và bảo đảm các điều kiện làm việc.

Bí thư Đảng uỷ xã An Khánh Phùng Bá Nhân phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phương Lan

Trong quá trình chuyển tiếp, việc bàn giao công việc giữa các phòng phải bảo đảm hoạt động liên tục, không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Như vậy, yêu cầu đặt ra sau sắp xếp là phân định rõ trách nhiệm giải quyết công việc, đồng thời bố trí nhân sự phù hợp với từng lĩnh vực quản lý.

Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh Nguyễn Duy Giang thông qua Tờ trình về đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026. Ảnh: Phương Lan

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026. Việc điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ, sử dụng ngân sách, đặc biệt đối với đầu tư, nâng cấp hạ tầng trên địa bàn.

Trong những tháng cuối năm, tiến độ giải ngân và hoàn thành kế hoạch đầu tư công được gắn với trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cán bộ phụ trách. Các nhiệm vụ triển khai phải xác định rõ người thực hiện, thời hạn, thẩm quyền và kết quả cần đạt.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã An Khánh Trương Thị Dung phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Phương Lan

Ba nội dung được quyết nghị tại kỳ họp thứ 5, HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2026-2031đặt ra yêu cầu phối hợp giữa phân bổ vốn, tổ chức bộ máy thực hiện và bố trí nhân lực. Hoạt động giám sát của các ban HĐND xã sẽ tập trung vào tiến độ đầu tư công, khả năng vận hành của các phòng sau sắp xếp và việc quản lý, sử dụng biên chế. Những vướng mắc phát sinh được tổng hợp, báo cáo để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.