Xã An Khánh quyết liệt xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy

Bí thư Đảng ủy xã An Khánh Phùng Bá Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy xã An Khánh Trương Thị Dung cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: AK

Đây được xem là bước đi mang tính đột phá nhằm thiết lập lại kỷ cương hành chính và thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương. Dự hội nghị có Phó Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Toàn.

Dấu ấn tinh gọn bộ máy

Trình bày báo cáo tóm tắt tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Khánh Trương Thị Dung nhấn mạnh: Trong 9 tháng đầu năm 2026, Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ trên 4 trục Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ, đổi mới phương thức lãnh đạo theo phương châm “6 rõ” gắn với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Nhờ đó, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội chủ yếu của địa phương cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Điểm nhấn quan trọng trong công tác xây dựng hệ thống chính trị là xã đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 98,84%. Song song đó, chiến dịch sáp nhập đơn vị dân cư và tinh gọn bộ máy giáo dục được thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Sau sắp xếp, xã giảm từ 38 thôn xuống còn 25 thôn, tổ dân phố (giảm 13 đơn vị); các cơ sở giáo dục giảm mạnh từ 23 trường còn 11 trường công lập.

Đảng ủy xã hoàn thành sắp xếp tổ chức Đảng đồng bộ khi kết thúc 46 chi bộ cũ để thành lập mới 10 chi bộ thôn và 11 Đảng bộ trường học. Trong 9 tháng, toàn Đảng bộ đã kết nạp 55 đảng viên mới, đạt 91,7% chỉ tiêu thành phố giao; duy trì 25 tổ dân vận với 320 thành viên và triển khai 91 mô hình “Dân vận khéo”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Khánh Trương Thị Dung trình bày báo cáo tóm tắt tại hội nghị. Ảnh: AK

Về kinh tế, sản xuất công nghiệp tại 3 cụm công nghiệp và làng nghề duy trì ổn định với 2.726 doanh nghiệp và 3.573 hộ kinh doanh. Thu ngân sách ước đạt 62,8% dự toán năm, chi ngân sách đạt 43,9% và giải ngân vốn đầu tư công đạt 47,1%. Xã đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại 46 dự án (hoàn thành 17 dự án) để thực hiện các công trình trọng điểm.

Công tác quản lý đất đai được siết chặt qua việc rà soát 19.151/24.483 thửa đất, cấp 326 giấy chứng nhận; bàn giao đất thực địa cho 138 hộ đất dịch vụ và 61 hộ tái định cư. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được duy trì tốt với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 98%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Toàn xã hiện có 24.195 học sinh tại 11 trường công lập, 6 trường tư thục và 52 nhóm lớp mầm non, giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục và đạt 22 giải học sinh giỏi cấp thành phố.

Công tác y tế thực hiện tốt với 42.488 lượt người khám chữa bệnh và 29.576 người được khám sức khỏe miễn phí. An sinh xã hội được quan tâm chu đáo qua việc hỗ trợ xây dựng 2 nhà đại đoàn kết cùng nhiều suất quà, học bổng ý nghĩa cho các hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi sơ kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026, hội nghị cũng tiến hành quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng uỷ và Kế hoạch của UBND xã về việc tập trung xử lý nghiêm các công trình vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, không bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn. Ảnh: AK

Quyết liệt xử lý vi phạm theo tinh thần "không có vùng cấm"

Bên cạnh các kết quả đạt được, hội nghị thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại trong quản lý đất đai và an toàn PCCC. Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề và UBND xã cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 403 để tổng kiểm tra, rà soát và xử lý dứt điểm các sai phạm tồn đọng.

Nghị quyết xác định rõ: Việc chỉ đạo quyết liệt nhằm ngăn chặn vi phạm mới, xử lý dứt điểm vi phạm tồn đọng về đất đai, trật tự xây dựng và PCCC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của cả hệ thống chính trị. Theo Kế hoạch số 403 do Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh Nguyễn Duy Giang trình bày, xã tiến hành tổng rà soát, nắm chắc hiện trạng 100% công trình, nhà xưởng, kho bãi có vi phạm. Toàn bộ các cơ sở sẽ được phân loại kỹ lưỡng để xây dựng lộ trình xử lý nghiêm minh; đồng thời chủ động xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó linh hoạt khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Đối với cơ sở nguy cơ cháy nổ cao, vi phạm nghiêm trọng hoặc đã có quyết định đình chỉ nhưng vẫn lén lút hoạt động, chính quyền xã kiên quyết cưỡng chế ngừng cung cấp điện, nước.

Kế hoạch nêu rõ yêu cầu xác định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, người đứng đầu và cán bộ phụ trách địa bàn; tuyệt đối không buông lỏng quản lý hay đùn đẩy trách nhiệm. Mọi sai phạm mới phát sinh phải được ngăn chặn ngay từ đầu; 100% trường hợp sau xử lý phải được giám sát chặt chẽ, không để tái vi phạm.

Bí thư Đảng ủy xã An Khánh Phùng Bá Nhân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: AK

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã An Khánh Phùng Bá Nhân yêu cầu bí thư các chi bộ, ban, ngành rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Riêng khối Đảng phải tập trung hoàn thành dứt điểm các chỉ tiêu xây dựng Đảng ngay trong tháng 10 này.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường kỷ cương và củng cố sức chiến đấu của các chi bộ sau sắp xếp; tập trung hoàn thành dự toán ngân sách, giải ngân đầu tư công và sớm bàn giao đất dịch vụ. Đồng thời, cần tăng cường quản lý không gian mạng, chống thông tin xấu độc, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuẩn bị chu đáo các hoạt động Tết cho nhân dân.

Đặc biệt, đối với công tác xử lý các công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và PCCC, Bí thư Đảng ủy xã An Khánh Phùng Bá Nhân chỉ đạo kiên quyết phải hoàn thành dứt điểm trước quý II-2027. Việc xử lý phải thực hiện nghiêm túc với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Đồng chí đề nghị toàn hệ thống chính trị phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động và quyết liệt để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.