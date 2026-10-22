Xã An Khánh quyết liệt xử lý vi phạm tại khu đất dịch vụ An Thọ

Đến nay, vỉa hè tại khu vực được thu dọn thông thoáng, cảnh quan có chuyển biến tích cực. Địa phương khẳng định, tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, không để tái diễn.

Khẩn trương kiểm tra, xử lý vi phạm

Trước đó, theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, tại khu đất dịch vụ An Thọ, xã An Khánh, tình trạng tập kết vật liệu xây dựng, bày bán hàng hóa tràn ra vỉa hè khu vực sân bóng An Thọ đã ảnh hưởng đến không gian đi bộ, gây mất mỹ quan và vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, hoạt động của các nhà xưởng, gara sửa chữa ô tô, kho chứa hàng tại khu vực cũng đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Khu vực sân bóng An Thọ có chuyển biến tích cực sau khi chính quyền địa phương kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: NT

Tiếp nhận thông tin phản ánh, Phó Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã An Khánh Lê Thanh Tới cho biết, phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Đối với tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh vật liệu xây dựng, Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Công an xã An Khánh yêu cầu các chủ hộ thu dọn toàn bộ vật liệu, hàng hóa, trả lại mặt bằng dành cho người đi bộ; đồng thời yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Việc xử lý được triển khai theo hướng khắc phục trực tiếp các tồn tại tại hiện trường, trả lại không gian công cộng cho người dân. Theo ông Lê Thanh Tới, địa phương sẽ tiếp tục kiểm tra việc thực hiện cam kết, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái phạm, không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè kéo dài.

Thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 26-8 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về quyết liệt xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và công tác PCCC, địa phương đã rà soát các công trình, cơ sở hoạt động trên địa bàn. Đối với những trường hợp không bảo đảm yêu cầu theo quy định, các biện pháp xử lý đã được triển khai, trong đó có việc ban hành quyết định cắt điện, cắt nước đối với các trường hợp thuộc diện xử lý.

Theo ông Lê Thanh Tới, địa phương sẽ duy trì kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các vi phạm, gắn việc khắc phục tồn tại với trách nhiệm chấp hành của từng tổ chức, cá nhân. Mục tiêu là không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn ngăn ngừa nguy cơ tái diễn, bảo đảm trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và an toàn PCCC.

Đối với các cơ sở sửa chữa ô tô, nhà xưởng và kho chứa hàng, việc kiểm tra cần làm rõ tình trạng sử dụng đất, hiện trạng công trình và điều kiện hoạt động theo quy định. Đặc biệt, những cơ sở tập trung phương tiện, vật liệu hoặc hàng hóa cần được kiểm soát chặt chẽ về nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm các yêu cầu an toàn trong quá trình hoạt động.

Không để tái diễn vi phạm

Trao đổi về công tác bảo đảm trật tự đô thị tại khu vực, Trung tá Đinh Quang Sáng cho biết, tuyến đường được phản ánh thuộc khu đô thị mới Nam An Khánh do Công ty cổ phần SJ Group làm chủ đầu tư. Hiện hạ tầng đường phố tại đây chưa được chủ đầu tư bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, lực lượng chức năng gặp khó khăn nhất định trong quá trình tổ chức quản lý và xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, trước những bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, Công an xã An Khánh đã báo cáo UBND xã và lãnh đạo Công an xã để triển khai các biện pháp phối hợp, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo Trung tá Đinh Quang Sáng, lực lượng công an sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Những trường hợp cố tình không chấp hành sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Việc xử lý cần được thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền, đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động để các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đối với những trường hợp đã được nhắc nhở, yêu cầu khắc phục nhưng vẫn tái phạm, cần áp dụng biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm tính răn đe. Bên cạnh đó, khó khăn trong công tác quản lý hạ tầng tại khu vực giáp ranh cũng cần được các đơn vị liên quan phối hợp tháo gỡ.

Lực lượng chức năng xã An Khánh kiểm tra, yêu cầu các hộ kinh doanh thu dọn vật liệu, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Ảnh: NT

Sau khi chính quyền địa phương và lực lượng chức năng vào cuộc, tình trạng vật liệu xây dựng bày bừa trên vỉa hè tại khu vực được phản ánh đã được khắc phục. Hè phố thông thoáng, sạch sẽ hơn, vật liệu không còn tràn ra vỉa hè như trước, góp phần cải thiện cảnh quan và trả lại không gian đi bộ cho người dân.

Kết quả này cho thấy việc tiếp nhận thông tin từ người dân, cơ quan báo chí và nhanh chóng tổ chức kiểm tra, xử lý có ý nghĩa thiết thực trong công tác quản lý địa bàn. Những tồn tại được phản ánh đã được đưa vào diện kiểm tra, chấn chỉnh, tạo chuyển biến trực tiếp tại hiện trường.

Cùng với trách nhiệm của chính quyền và lực lượng chức năng, các hộ kinh doanh, chủ cơ sở phải chủ động chấp hành quy định, thu dọn mặt bằng, quản lý vật liệu và chất thải đúng yêu cầu, không sử dụng vỉa hè sai mục đích, gây ảnh hưởng đến cộng đồng.

Từ những phản ánh ban đầu đến kết quả khắc phục tại hiện trường, yêu cầu đặt ra với xã An Khánh là tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong xử lý vi phạm, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý sau kiểm tra. Khi các tồn tại được xử lý đến nơi đến chốn, trách nhiệm của từng đơn vị được xác định rõ và việc giám sát được duy trì liên tục, khu đất dịch vụ An Thọ sẽ có điều kiện xây dựng môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh hơn.