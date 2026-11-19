Quyết tâm của cả hệ thống chính trị

Xã An Khánh có diện tích tự nhiên lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển đa dạng. Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, số lượng nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh ngày càng nhiều.

Xã An Khánh đang triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý với tinh thần quyết liệt, không né tránh nhưng cũng linh hoạt trong tuyên truyền, vận động. Ảnh: HL

Đáng chú ý, các công trình, cơ sở phân bố trên nhiều địa bàn, được hình thành qua nhiều thời kỳ, có hiện trạng sử dụng đất và quy mô xây dựng khác nhau. Một số trường hợp tồn tại vi phạm đồng thời về đất đai, trật tự xây dựng và an toàn PCCC, đặt ra yêu cầu phải kiểm tra, rà soát, phân loại kỹ lưỡng để có phương án xử lý.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và thường xuyên, ngay sau khi được thành lập ngày 1-7-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Khánh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và PCCC. Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết số 109-NQ/ĐU và Nghị quyết số 110-NQ/ĐU ngày 6-10-2025 để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, tạo cơ sở cho chính quyền và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, trước yêu cầu triển khai Kết luận số 114-KL/TU ngày 26-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 363/KH-UBND của UBND thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần không né tránh, không để vi phạm kéo dài. Ngày 25-9-2026, Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết số 119-NQ/ĐU về tập trung xử lý nghiêm các công trình vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã thành lập Ban Chỉ đạo, phân công các thành viên phụ trách từng lĩnh vực, cụm địa bàn; giao UBND xã làm cơ quan thường trực. Tiếp đó, UBND xã ban hành Kế hoạch số 403/KH-UBND ngày 26-9-2026, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, Công an xã, các đoàn kiểm tra, tổ công tác, cán bộ phụ trách địa bàn, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và các đơn vị liên quan.

Theo đó, UBND xã đã thành lập 5 tổ công tác xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn 5 xã trước đây. Thành phần các tổ gồm đại diện các phòng, ban chuyên môn, Công an xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Các tổ có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ xử lý vi phạm mới phát sinh, không để tình trạng vi phạm tiếp diễn rồi mới tổ chức xử lý.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai, Bí thư Đảng ủy xã An Khánh Phùng Bá Nhân cũng thường xuyên quan tâm, theo dõi và trực tiếp có mặt tại các địa bàn để kiểm tra công tác rà soát, xử lý vi phạm. Qua kiểm tra thực tế, người đứng đầu Đảng bộ xã An Khánh đã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đôn đốc các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Kiên quyết xử lý, kiên trì vận động

Một trong những điểm đáng chú ý trong cách làm của xã An Khánh là kết hợp giữa yêu cầu xử lý nghiêm minh với tuyên truyền, vận động và phân loại cụ thể từng trường hợp. Bởi thực tế, các công trình vi phạm trên địa bàn có tính chất, mức độ và thời điểm hình thành khác nhau. Không ít cơ sở vừa vi phạm về mục đích sử dụng đất, trật tự xây dựng, vừa tồn tại những bất cập về điều kiện an toàn PCCC.

Bí thư Đảng ủy xã An Khánh Phùng Bá Nhân trực tiếp kiểm tra công tác xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu Đường Cao, thôn Vân Côn. Ảnh: HL

Qua rà soát, xã ghi nhận tổng số 663 cơ sở, công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng dẫn đến vi phạm về PCCC, liên quan đến các trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp, hành lang bảo vệ đê điều, hành lang lưới điện, đất thuộc dự án hoặc sử dụng đất sai mục đích. Trong số này, có 150 trường hợp có nguy cơ cháy, nổ cao và 18 trường hợp đã bị đình chỉ nhưng vẫn tiếp tục hoạt động.

Trước thực tế trên, xã xác định việc xử lý phải được tiến hành đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, những trường hợp không chấp hành yêu cầu khắc phục, cố tình vi phạm hoặc tiếp tục hoạt động khi đã có quyết định đình chỉ. Quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng tiến hành xác minh nguồn gốc đất, hiện trạng công trình, hồ sơ pháp lý, mức độ vi phạm và điều kiện an toàn PCCC, từ đó tham mưu biện pháp xử lý đúng quy định.

Song song với kiểm tra, lập hồ sơ và xử lý hành chính, công tác tuyên truyền, vận động được xã đặc biệt coi trọng. Cán bộ địa phương trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với chủ cơ sở, hộ gia đình để giải thích quy định pháp luật, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và những hệ lụy có thể phát sinh nếu không tự giác chấp hành. Người dân được thông tin rõ về các chi phí có thể phải chịu khi cơ quan chức năng phải tổ chức các thủ tục xử lý, cưỡng chế theo quy định.

Hoạt động tuyên truyền được triển khai qua hệ thống truyền thanh, các nhóm Zalo, Facebook của xã và thôn; lồng ghép trong các cuộc họp dân, sinh hoạt chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể.

Đối với những trường hợp cụ thể, cán bộ xã trực tiếp đối thoại, vận động chủ cơ sở tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục tình trạng sử dụng đất theo quy định, đồng thời khắc phục các tồn tại về PCCC.

Bí thư Đảng ủy xã An Khánh Phùng Bá Nhân nhấn mạnh: "Quan điểm xuyên suốt của Đảng ủy xã là phải lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo đảm an toàn PCCC, tuyệt đối không để các vi phạm kéo dài, tái diễn hoặc phát sinh mới. Tuy nhiên, xử lý vi phạm phải trên cơ sở kiểm tra, xác minh đầy đủ, phân loại rõ tính chất, mức độ và nguyên nhân của từng trường hợp để lựa chọn giải pháp phù hợp. Chúng tôi yêu cầu các lực lượng vừa kiên quyết thực hiện đúng quy định pháp luật, vừa tăng cường tuyên truyền, đối thoại, vận động để người dân hiểu, tự giác khắc phục”.

Thời gian tới, lãnh đạo xã An Khánh cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố; tập trung giải quyết các trường hợp vi phạm đã được rà soát, nhất là những cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao và các trường hợp không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động. Cùng với đó, địa phương duy trì kiểm tra thường xuyên, tăng cường giám sát trách nhiệm của cán bộ phụ trách địa bàn, không để phát sinh vi phạm mới.