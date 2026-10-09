Xã An Khánh phát huy truyền thống 80 năm lực lượng vũ trang Thủ đô

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô. Qua các thời kỳ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường chiến đấu, lập nhiều chiến công, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo xã An Khánh tặng hoa chúc mừng lực lượng vũ trang xã. Ảnh: Phương Lan

Phát huy truyền thống đó, những năm qua, lực lượng vũ trang xã An Khánh từng bước được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm; chú trọng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia các nhiệm vụ tại cơ sở, gắn bó với nhân dân, góp phần xây dựng địa phương ổn định, phát triển.

Đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Phương Lan

Đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Phương Lan

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy xã An Khánh Phùng Bá Nhân nhấn mạnh, công tác quốc phòng, quân sự địa phương là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Việc phát huy truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô cần được cụ thể hóa bằng chất lượng thực hiện nhiệm vụ, gắn với yêu cầu xây dựng và bảo vệ địa phương trong tình hình mới.

Đồng chí Phùng Bá Nhân yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã An Khánh Phùng Bá Nhân phát biểu. Ảnh: Phương Lan

Cùng với đó, xã tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng Ban Chỉ huy quân sự xã vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực tham mưu, chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chăm lo các đối tượng chính sách, củng cố thế trận lòng dân.