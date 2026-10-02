Xã An Khánh gắn học tập suốt đời với làm chủ công nghệ số

Thông qua chương trình, xã An Khánh khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân thường xuyên cập nhật kiến thức, vận dụng điều đã học vào công việc và cuộc sống.

Các em học sinh biểu diễn văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Huyền Phương

Tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường THCS An Khánh cho biết, trước sự phát triển nhanh của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), học sinh cần được trang bị tư duy độc lập, kỹ năng tìm kiếm, kiểm chứng thông tin và vận dụng kiến thức vào thực tế. Công nghệ có thể hỗ trợ việc học, song tinh thần học hỏi và trách nhiệm vẫn thuộc về mỗi người.

Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh Bùi Thu Hương cùng các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Huyền Phương

Bà Nguyễn Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường THCS An Khánh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Huyền Phương

Nhà trường mong muốn hoạt động học tập được duy trì thường xuyên sau Tuần lễ. Giáo viên đóng vai trò khơi gợi hứng thú, hướng dẫn học sinh tự học, đọc sách, khám phá kỹ năng mới và thực hành kiến thức mỗi ngày.

Học sinh Trường THCS An Khánh giới thiệu mô hình STEM. Ảnh: Huyền Phương

Tại chương trình, các em học sinh Trường THCS An Khánh đã giới thiệu nhiều sản phẩm, mô hình STEM tiêu biểu và các tác phẩm tranh vẽ, thể hiện khả năng sáng tạo, tư duy thực hành và sự chủ động ứng dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với chủ đề của Tuần lễ.

Một số mô hình STEM tiêu biểu của học sinh THCS An Khánh. Ảnh: Huyền Phương

Tiết mục tại buổi lễ. Ảnh: Huyền Phương

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 là dịp tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của học tập thường xuyên, học tập suốt đời; khuyến khích mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân chủ động học hỏi, cập nhật tri thức, làm chủ công nghệ, qua đó góp phần xây dựng xã hội học tập và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.