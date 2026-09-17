Xã An Khánh: Các trạm bơm hoạt động hết công suất tiêu thoát nước

Khu vực cổng chào xã An Khánh ngập sâu trong nước vào sáng sớm 17-9. Ảnh: AK

Từ sáng sớm, trên nhiều diễn đàn cư dân xã An Khánh xuất hiện hàng loạt các thông tin về tình hình ngập úng. Nhiều người dân bày tỏ quan ngại trước việc nhiều tuyến đường trên địa bàn xã bị ngập nước khiến việc đi lại khó khăn.

Cùng với những thông tin quan ngại về tình hình úng ngập, nhiều người tỏ ra bình tĩnh, chia sẻ thông tin chi tiết về các điểm ngập để mọi người cùng tránh và gợi ý về những cung đường khô ráo, ít ngập mà các phương tiện có thể di chuyển được. Sự chung tay chia sẻ thông tin hữu ích này giúp nhiều người dân xã An Khánh vượt qua được các điểm ngập để đến nơi làm việc thuận lợi.

Nước ngập sâu khiến người dân đi lại khó khăn, nhiều phương tiện bị chết máy. Ảnh: AK

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội, ông Trần Thế Gia, Trưởng phòng Kinh tế xã An Khánh xác nhận, mưa lớn kéo dài trong thời gian qua khiến nhiều ngập úng xuất hiện trên địa bàn xã. Tuy nhiên, ông Gia nhấn mạnh, phần lớn các điểm ngập úng trong khu dân cư đều là ngập úng cục bộ.

Hiện, xã chỉ có 2 điểm ngập nặng, một trên đường Hoàng Tùng (đoạn qua khu vực cổng chào và khu đô thị Nam An Khánh) và một tại khu vực đường 3.5,đoạn tiếp giáp với địa phận phường Tây Mỗ.

Ngõ 78 Phú Vinh xuất hiện ngập úng cục bộ. Ảnh: AK

Cũng theo ông Gia, từ sáng sớm 17-9, UBND xã An Khánh đã cử cán bộ ra ứng trực tại các điểm ngập úng, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành các giải pháp cấp bách để tiêu, thoát nước một cách nhanh nhất.

“Hiện tại cống tiêu thoát nước từ khu đô thị dẫn qua đường LK8 để ra trạm bơm Đào Nguyên đang hoạt động hết công suất với 28 máy vận hành cùng lúc và hiệu quả rất tốt. Nếu trời tạnh mưa, chỉ trong vài tiếng, nước ngập cơ bản sẽ rút hết”, ông Gia cho hay.

Thông tin tử Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tính đến 6h ngày 17-9, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 80 – 120mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Từ Liêm - trạm bơm Đồng Bông 1 đạt 199mm, Hai Bà Trưng 188mm, Tây Mỗ 177,3mm, Cầu Giấy 175,4mm và 166mm.

Trạm bơm Đào Nguyên đang hoạt động hết công suất để tiêu thoát nước cho xã An Khánh. Ảnh: AK

Mưa lớn khiến xuất hiện một số điểm úng ngập, đọng nước trên địa bàn thành phố đồng thời cũng khiến mực nước trên nhiều tuyến sông, kênh cũng tăng so với 20h ngày 16-9. Đáng chú ý, sông Tô Lịch tại Hoàng Quốc Việt tăng từ 4,06m lên 5,48m; sông Nhuệ tại Đồng Bông 1 tăng từ 3,99m lên 5,45m; sông Nhuệ tại cống Hà Đông tăng từ 3,96m lên 5,38m.

Trước đó, UBND xã An Khánh cũng đã ra thông báo tạm dừng lưu thông hoàn toàn đối với tất cả các phương tiện giao thông và người dân qua lại khu vực các cầu bắc qua sông Đáy: Cầu 72, Cầu Đại Thành, Cầu Tân Phú, Cầu Cù Sơn và Cầu Gồ cho đến khi có thông báo mới bắt đầu từ 14h ngày 16-9 do mực nước sông Đáy lên cao.