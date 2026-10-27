Xã An Hữu: Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân

Xã An Hữu chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2026 không chỉ thể hiện qua các chỉ tiêu, mà còn góp phần cải thiện điều kiện sống, tạo thêm cơ hội phát triển cho người dân địa phương.

Đối với địa bàn có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp như An Hữu, phát huy tiềm năng đất đai, nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo sinh kế ổn định cho người dân là những nhiệm vụ quan trọng.

Thời gian qua, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, duy trì chăn nuôi và nuôi thủy sản; đồng thời tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển.

Kết quả thu ngân sách trong 9 tháng đạt hơn 32 tỷ đồng, bằng 117% dự toán. Nguồn thu này góp phần bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, trong đó có đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính và chăm lo an sinh xã hội.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Hữu Lê Thị Thanh Nhàn, trong thời gian tới, địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực phù hợp, tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ công trình xây dựng cơ bản, tăng cường quản lý thu ngân sách và chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Đồng thời, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm; yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp tục tập trung rà soát, tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác thu ngân sách; chuẩn bị chu đáo các điều kiện ra mắt phường An Hữu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh trên địa bàn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2026 đã đề ra”.

Cùng với phát triển sản xuất, đầu tư kết cấu hạ tầng được xã An Hữu xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Trong 9 tháng đầu năm, xã triển khai 7 công trình hạ tầng giao thông; đồng thời duy tu, sửa chữa 12 công trình. Công tác khắc phục sạt lở tiếp tục được thực hiện nhằm hạn chế ảnh hưởng đến công trình giao thông và đời sống người dân.

Những nỗ lực này góp phần từng bước cải thiện điều kiện hạ tầng, phục vụ nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế tại địa phương.

Việc huy động sự tham gia của các tổ chức và cộng đồng góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng địa phương. Khi các công trình giao thông được đầu tư, nâng cấp, người dân có thêm điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt, sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Xã khởi công xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công kết hợp trụ sở làm việc Đảng ủy xã An Hữu.

Công trình hướng đến việc hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động của bộ máy và nâng cao điều kiện phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại xã An Hữu, công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được triển khai thông qua nhiều hoạt động thiết thực.

Cùng với hỗ trợ về vật chất, xã chú trọng công tác giải quyết việc làm, tạo điều kiện để người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm và cải thiện thu nhập.

Thời gian qua, địa phương giải quyết việc làm cho 947 lao động, đạt 133,3% chỉ tiêu nghị quyết; phối hợp tổ chức phiên giới thiệu việc làm với sự tham dự của 200 người.

Một nội dung khác được địa phương chú trọng là cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm, xã tiếp nhận 6.120 hồ sơ, giải quyết 6.062 hồ sơ, đạt 99,05%.

Điểm đánh giá theo bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 96,89 điểm; mức độ hài lòng đạt 100%.

Bên cạnh đó, xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao kỹ năng số.

Qua đó, từng bước cải thiện phương thức giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến sự thuận tiện, minh bạch trong quá trình phục vụ Nhân dân.

Từ những công trình giao thông, hoạt động hỗ trợ hộ khó khăn đến việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, địa phương đang từng bước chuyển hóa nguồn lực thành những kết quả cụ thể.

Đây là cơ sở để An Hữu tiếp tục phát huy tiềm năng, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.