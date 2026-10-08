Xã An Hữu diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Thiếu tướng Trần Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo.

Cuộc diễn tập có đề mục: “Chuyển Lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Trần Minh Trang yêu cầu các lực lượng xác định diễn tập là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; nêu cao trách nhiệm, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ huy, điều hành; vận dụng linh hoạt nguyên tắc, sát thực tiễn. Các lực lượng phải hiệp đồng chặt chẽ, chấp hành nghiêm quy định bảo mật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện và giao thông.

Diễn tập nhằm đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; khả năng tham mưu, phối hợp của cơ quan Quân sự, Công an, các ban, ngành, đoàn thể trong xử lý tình huống quốc phòng, an ninh theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Tình huống diễn tập thực binh A2.

Ngay sau khai mạc, các lực lượng bước vào vận hành cơ chế, tổ chức hội nghị chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển Lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đánh giá tình hình và xác định chủ trương, biện pháp chuẩn bị chiến đấu phòng thủ.