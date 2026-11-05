Xã An Hữu: Chung sức vì mục tiêu giảm nghèo bền vững

CHUNG TAY CHĂM LO CHO HỘ NGHÈO

Giảm nghèo bền vững luôn là một trong những nhiệm vụ được xã An Hữu quan tâm thực hiện. Xác định đây không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mà còn cần sự chung tay của cả cộng đồng.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, địa phương tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài xã tham gia chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn.

Toàn xã hiện có 95 hộ nghèo trên tổng số 11.952 hộ dân, chiếm 0,79%. Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xã chú trọng rà soát, phân loại nguyên nhân nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp với từng hoàn cảnh.

Những hộ còn sức lao động được quan tâm hỗ trợ sinh kế, vốn, học nghề và tìm kiếm việc làm; những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không còn khả năng lao động được ưu tiên chăm lo các chính sách an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, một trong những kết quả nổi bật trong công tác chăm lo an sinh xã hội tại địa phương là vận động nguồn lực xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Từ tháng 11-2025 đến tháng 9-2026, MTTQ xã phối hợp với các đơn vị tài trợ và Ban Công tác Mặt trận các ấp tổ chức bàn giao 6 căn nhà Đại đoàn kết và 1 căn nhà tình thương, tổng kinh phí xây dựng 7 căn nhà là 410 triệu đồng.

Nguồn lực từ xã hội trong năm qua đã xây dựng 7 ngôi nhà đại đoàn kết 410 triệu đồng, 7 cây cầu giao thông nông thôn trị giá hơn 700 triệu đồng, 2.400 phần quà với tổng trị giá 882 triệu đồng cho những người khó khăn, hơn 100 suất học bổng cho học sinh, khám bệnh miễn phí hơn 500 lượt người.

Cùng với công tác an sinh xã hội, địa phương còn quan tâm cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương và phát triển kinh tế.

Ông Huỳnh Văn Công, đại diện người dân Ấp 2, xã An Hữu cho biết: “Trước đây, dù tuyến đường ở Ấp 2 đã rộng 3 m nhưng cầu vẫn còn hẹp, gây nhiều khó khăn và nguy hiểm cho học sinh đến trường, cũng như việc vận chuyển trái cây, nông sản của nông dân. Giờ đây có cầu mới, việc đi lại và giao thương của người dân trở nên thuận lợi, an toàn hơn”.

HƯỚNG ĐẾN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Địa phương xác định giảm nghèo phải gắn với những giải pháp căn cơ, phù hợp với điều kiện của từng gia đình. Đối với những hộ có lao động nhưng không có đất sản xuất, xã tập trung tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, kết nối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh để tạo điều kiện cho người lao động có việc làm và thu nhập ổn định.

Đồng thời, khuyến khích người dân tham gia các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, liên kết sản xuất và kinh doanh dịch vụ phù hợp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Hữu Nguyễn Bá Phong cho biết: “Thời gian tới, MTTQ xã tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trong đó, địa phương chú trọng nắm chắc hoàn cảnh, nguyên nhân nghèo của từng hộ để có phương án hỗ trợ phù hợp; quan tâm hỗ trợ nhà ở, sinh kế, việc làm, vốn sản xuất và chăm sóc sức khỏe.

Song song đó, địa phương tiếp tục vận động Quỹ “Vì người nghèo”, tranh thủ sự đồng hành của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và mạnh thường quân để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, trao phương tiện sinh kế, tạo việc làm và chăm lo các nhu cầu thiết yếu của người dân.

Với mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, xã An Hữu xác định giảm nghèo không chỉ là hỗ trợ trước mắt, mà phải hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện để người dân chủ động phát triển kinh tế gia đình.