Xã An Cư duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất trường học và sửa chữa sân đua bò

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn cho biết, qua chỉ đạo cơ quan chức năng, Công an tỉnh Phú Thọ làm vụ đầu tiên liên quan đến sai phạm của một số cá nhân về đánh giá tác động môi trường đã phát hiện ra, không phải do cơ chế, hay luật thiếu khoản quy định, mà tất cả là do con người.