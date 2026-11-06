Xã An Cư duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất trường học và sửa chữa sân đua bò
HĐND xã An Cư (An Giang) thông qua nghị quyết về sửa chữa sân đua bò và duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất trường học với tổng kinh phí 1,938 tỷ đồng.
Ngày 6/11, HĐND xã An Cư (An Giang) khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) nhằm thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.
Tại kỳ họp, đại biểu đã biểu quyết thống nhất danh mục công trình, hạng mục công trình duy tu, bảo dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 kéo dài sang năm 2026, thuộc Dự án, với tổng vốn đầu tư 1,938 tỷ đồng.
Nguồn kinh phí thực hiện công trình duy tu, bảo dưỡng khán đài sân đua bò chùa Thơm Mít, gồm duy tu, bảo dưỡng mái che khán đài và bãi giữ xe; tổng kinh phí thực hiện 750 triệu đồng.
Đồng thời, thực hiện công trình duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất các trường: Trường Mẫu giáo An Cư, Trường Tiểu học “A” An Cư, Trường THCS Phan Bội Châu, Trường Mầm non An Cư, Trường Tiểu học B An Cư. Tổng kinh phí thực hiện 1,188 tỷ đồng.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/xa-an-cu-duy-tu-bao-duong-co-so-vat-chat-truong-hoc-va-sua-chua-san-dua-bo-a501739.html