Xã An Châu thực hiện đạt và vượt 10/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Châu Đặng Thị Hoa Rây phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngày 29/9, Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Châu (An Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ X đánh giá tình thực hiện nghị quyết 9 tháng của năm và đề ra phương, hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Châu Đặng Thị Hoa Rây ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo; thực hiện tốt quy chế, nền nếp làm việc, kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ; các Đảng bộ, chi bộ học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết các cấp phù hợp với tình hình thực tế đơn vị.

Cùng với đó, tập trung tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2026; sớm hoàn chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới xã An Châu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị.

9 tháng năm 2026, Đảng bộ xã An Châu hoàn thành sắp xếp các ấp, các trường; tổ chức hội nghị kết thúc hoạt động của Đảng bộ Các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã; thành lập các chi bộ phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Đảng bộ xã. Chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên tiếp tục được nâng cao. Công tác tổ chức, cán bộ được đặc biệt chú trọng.

Công tác dân vận có nhiều chuyển biến; chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên, rõ nét nhất là tập hợp được sức mạnh đoàn kết của nhân dân các dân tộc, tôn giáo, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục phát huy hiệu quả và nhân rộng.

Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh có nhiều khởi sắc, tạo nên khí thế mới, động lực mới trong tăng trưởng và phát triển, trong 9 tháng xã đã thực hiện ước đạt 10/13 chỉ tiêu đạt trên 75% kế hoạch. Đến nay, xã thực hiện đạt 6/10 tiêu chí với 41/47 nội dung tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới…

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Châu Đặng Thị Hoa Rây trao quyết định phân công, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số xã.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Châu đã trao quyết định phân công, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số xã.