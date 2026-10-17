Xã An Châu khánh thành cầu Cô Vân 2 trị giá hơn 1,3 tỷ đồng
Ngày 17/10, UBND xã An Châu (An Giang) tổ chức khánh thành cầu Cô Vân 2, nối liền ấp Hòa Thạnh và Hòa Tân. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng tham dự.
Cầu Cô Vân 2 được xây dựng bằng bê tông cốt thép, dài 32m, rộng 4,5m, tải trọng 8 tấn, với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Công trình đưa vào sử dụng góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, tạo thuận lợi cho người dân địa phương.
Dịp này, UBND tỉnh An Giang và UBND xã An Châu khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong vận động, đóng góp xây dựng cầu và thực hiện công tác an sinh xã hội.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/xa-an-chau-khanh-thanh-cau-co-van-2-tri-gia-hon-1-3-ty-dong-a499906.html