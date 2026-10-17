Xã An Châu khánh thành cầu Cô Vân 2 trị giá hơn 1,3 tỷ đồng

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành cầu Cô Vân 2.

Các đại biểu tham quan cầu Cô Vân 2.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương tặng hoa tri ân các cá nhân có thành tích đóng góp công tác an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích đóng góp công tác an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND xã An Châu Hồ Hữu Tài tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác vận động, đóng góp xây dựng cầu Cô Vân 2.

Cầu Cô Vân 2 được xây dựng bằng bê tông cốt thép, dài 32m, rộng 4,5m, tải trọng 8 tấn, với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Công trình đưa vào sử dụng góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, tạo thuận lợi cho người dân địa phương.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang và UBND xã An Châu khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong vận động, đóng góp xây dựng cầu và thực hiện công tác an sinh xã hội.