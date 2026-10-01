Xã An Biên chúc thọ, mừng thọ 578 người cao tuổi

Đại diện lãnh đạo xã An Biên trao bằng mừng thọ cho các cụ.

Dịp này, xã An Biên mừng thọ, chúc thọ 578 người cao tuổi. Trong đó, có 271 cụ tròn 70 tuổi, 181 cụ tròn 75 tuổi, 76 cụ tròn 80 tuổi, 38 cụ tròn 85 tuổi, 9 cụ tròn 95 tuổi và đặc biệt có 3 cụ trên 100 tuổi.

Tại buổi lễ, UBND xã trao bằng mừng thọ cho 80 cụ; các cụ còn lại không thể đến tham dự do sức khỏe hoặc điều kiện đi lại, địa phương sẽ trực tiếp đến tận nhà để trao tặng.