Xã A Vương phát huy bản sắc văn hóa Cơ Tu gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Bà Bríu Thị Nem - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã A Vương phát biểu tại hội nghị.

Theo dự thảo Đề án, xã A Vương hướng đến mục tiêu gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Cơ Tu, trong đó chú trọng các loại hình văn hóa tiêu biểu như kiến trúc nhà Gươl, nghề dệt thổ cẩm, nghệ thuật dân gian, lễ hội truyền thống, ẩm thực và các làn điệu dân ca. Cùng với đó, địa phương định hướng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa bản địa để phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với cộng đồng, từng bước hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng.

Việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho địa phương. Qua đó, tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, từng bước đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm hoàn thiện nội dung Đề án. Trong đó, đề nghị bổ sung, làm rõ các giải pháp bảo tồn những nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một, nhất là nghề đan lát, dệt thổ cẩm; chú trọng gìn giữ các món ăn truyền thống, phương thức chế biến và nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của đồng bào Cơ Tu. Bên cạnh đó, cần quan tâm bảo tồn chữ viết của người Cơ Tu; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, nghệ nhân trong việc lưu giữ, truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ tích cực tham gia thực hành, gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống cộng đồng.

Thông qua hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã A Vương tiếp thu, tổng hợp các ý kiến phản biện, góp ý để chuyển đến cơ quan chủ trì xây dựng Đề án nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện trước khi triển khai thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng nhằm bảo đảm Đề án sát với điều kiện thực tiễn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Cơ Tu, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch cộng đồng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian tới.