Xã A Lưới 2 trao Huy hiệu Đảng cho 13 đảng viên

Đảng ủy xã A Lưới 2 trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 13 đảng viên, gồm: 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và những đóng góp bền bỉ của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng quê hương, đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 2, ghi nhận, biểu dương và bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này.

Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của người cộng sản; giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tiếp tục quan tâm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.