Xã 2.500ha ở Hưng Yên hướng tới đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại trước năm 2035

UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xã Tiên Tiến đến năm 2050, với phạm vi nghiên cứu toàn bộ địa giới hành chính xã. Khu vực quy hoạch có diện tích hơn 2.500ha, dân số hiện gần 29.000 người, dự báo tăng lên hơn 34.000 người vào năm 2050.

Các đại biểu tham quan mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường tại cánh đồng thôn Duyên Linh, xã Tiên Tiến, Hưng Yên.

Theo nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, xã Tiên Tiến phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại, hoàn thành các tiêu chí trước năm 2035. Giai đoạn sau năm 2035, xã từng bước phát triển theo các tiêu chí đô thị, hướng tới đáp ứng điều kiện thành lập phường vào năm 2050.

Định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp thuần túy sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics, phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh Hưng Yên.

Trong đó, Tiên Tiến được xác định là khu vực nông thôn tổng hợp, lấy nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật làm nền tảng, kết hợp phát triển sản xuất hàng hóa, cây ăn quả, trồng lúa và chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ. Đồng thời, xã định hướng hình thành các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, thương mại nông sản, dịch vụ logistics và du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế và việc làm cho người dân.

Không gian dân cư được tổ chức theo hướng tập trung, từng bước hiện đại hóa, gắn với phát triển các khu dân cư mới và hoàn thiện hệ thống giao thông, điện, nước, viễn thông, xử lý môi trường. Cùng với đó, xã chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và đời sống nhân dân; bảo tồn, phát huy giá trị di tích, tín ngưỡng, lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch và trải nghiệm nông nghiệp.

Với vị trí trong vùng Đồng bằng sông Hồng, Tiên Tiến được định hướng trở thành cầu nối giữa nông thôn và đô thị, vừa phát triển sản xuất nông nghiệp, cung cấp lao động cho các khu công nghiệp và đô thị lân cận, vừa tạo quỹ đất phát triển dịch vụ, logistics và các khu dân cư mới, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.