X20 chủ động mở lối xuất khẩu trên nền tảng số

Chủ động tiếp cận thị trường từ không gian số

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, TMĐT B2B đang trở thành phương thức giao thương quan trọng, giúp doanh nghiệp kết nối trực tiếp với nhà mua hàng quốc tế, mở rộng thị trường và giảm sự phụ thuộc vào các khâu trung gian. Thay vì chờ đợi đối tác tìm đến hoặc phụ thuộc vào mạng lưới môi giới truyền thống, doanh nghiệp có thể chủ động giới thiệu năng lực, sản phẩm và tiếp nhận nhu cầu đặt hàng trên các nền tảng số.

Đối với ngành dệt may Việt Nam, xu hướng này đặt ra yêu cầu chuyển đổi từ tư duy gia công, sản xuất theo đơn đặt hàng sang chủ động xây dựng năng lực tiếp thị và khai thác thị trường xuất khẩu. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhân viên Gatexco X20 nghiên cứu sử dụng sàn Alibaba.

Tại Công ty Cổ phần X20, mặc dù doanh thu xuất khẩu chiếm khoảng 18% tổng doanh thu, song tỷ trọng đơn hàng xuất khẩu theo phương thức FOB (doanh nghiệp chủ động tổ chức sản xuất, mua nguyên phụ liệu và giao hàng theo thỏa thuận) còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân là hoạt động tìm kiếm khách hàng, khai thác thị trường vẫn phụ thuộc đáng kể vào các đối tác trung gian.

Bên cạnh đó, quy trình thẩm định, phê duyệt giá qua nhiều cấp, nhiều bộ phận có thể kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Trong khi đó, các nhà mua hàng quốc tế thường yêu cầu nhà cung cấp phản hồi nhanh, thậm chí trong vòng vài giờ. Độ trễ trong xử lý thông tin và báo giá vì thế có thể khiến doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội kinh doanh.

Đột phá từ cơ chế vận hành và công cụ báo giá

Trước thực tế đó, Phòng Kế hoạch Kinh doanh đề xuất sáng kiến “Phát triển kênh phân phối xuất khẩu dệt may thông qua nền tảng thương mại điện tử B2B quốc tế”. Trọng tâm của giải pháp là xây dựng phương thức tiếp cận thị trường trực tuyến có tổ chức, đi kèm cơ chế vận hành chuyên trách và quy trình xử lý đơn hàng linh hoạt.

Hệ thống phân phối thương mại điện tử B2B của Công ty Cổ phần X20.

Theo Thượng tá Chu Văn Đệ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần X20, việc phát triển kênh phân phối xuất khẩu trên nền tảng số là hướng đi cần thiết nhằm nâng cao tính chủ động trong tìm kiếm khách hàng, khai thác thị trường và cải thiện hiệu quả hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý của sáng kiến là việc hình thành bộ phận chuyên trách khai thác khách hàng trên các nền tảng TMĐT B2B, hoạt động theo cơ chế đánh giá hiệu quả cụ thể, gắn với kết quả tìm kiếm khách hàng, cơ hội đơn hàng và doanh thu xuất khẩu. Cách làm này góp phần khắc phục tình trạng phân tán trách nhiệm, đồng thời tạo đầu mối chuyên nghiệp trong giao dịch với đối tác nước ngoài.

Đặc biệt, sáng kiến đưa vào sử dụng “Bộ công cụ tính giá mở”. Trên cơ sở biên độ lợi nhuận và các nguyên tắc xác định giá đã được lãnh đạo công ty phê duyệt, bộ phận kinh doanh có thể chủ động tính toán, xây dựng phương án chào giá theo biến động của thị trường nguyên phụ liệu. Nhờ đó, thời gian phản hồi khách hàng được rút ngắn từ nhiều ngày xuống dưới 24 giờ.

Đây không đơn thuần là cải tiến một khâu nghiệp vụ mà còn là sự thay đổi trong phương thức quản trị kinh doanh: Phân cấp trách nhiệm rõ ràng, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, xác lập giới hạn thẩm quyền và tăng tính chủ động cho bộ phận trực tiếp khai thác thị trường. Qua đó, X20 từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh trong môi trường giao dịch quốc tế có tốc độ và yêu cầu ngày càng cao.

Chuyển đổi số đi đôi với bảo đảm an toàn thông tin

Với đặc thù là doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng, X20 phải giải quyết hài hòa hai yêu cầu: Mở rộng hoạt động kinh doanh trên môi trường số và bảo đảm an toàn thông tin. Việc đưa dữ liệu về năng lực sản xuất, tổ chức nhà máy và hoạt động điều hành lên các nền tảng trực tuyến nếu không được kiểm soát chặt chẽ có thể tiềm ẩn nguy cơ lộ, lọt thông tin.

Để khắc phục vấn đề này, Công ty xây dựng cơ chế khoanh vùng, cách ly dữ liệu, tách biệt hoạt động giao dịch thương mại điện tử với hệ thống điều hành sản xuất cốt lõi. Giải pháp được tổ chức theo ba lớp thông tin, gồm: Nền tảng TMĐT B2B đa ngành, nền tảng chuyên ngành dệt may và các kênh thông tin vệ tinh hỗ trợ tiếp cận khách hàng.

Toàn bộ hoạt động giao dịch được thực hiện trên hệ thống trực tuyến độc lập với mạng lưới điều hành sản xuất nội bộ. Đáng chú ý, thông tin cung cấp cho đối tác chỉ giới hạn ở những dữ liệu thương mại cần thiết, như quỹ thời gian chuyền may thương mại còn trống, thay vì công khai các số liệu chi tiết về tổ chức, năng lực và hoạt động thực tế của nhà máy.

Cách tiếp cận này thể hiện tư duy chuyển đổi số có kiểm soát: Dữ liệu được phân loại theo mức độ cần thiết, quyền tiếp cận được giới hạn theo chức năng và thông tin đưa ra môi trường bên ngoài phải được sàng lọc. Đây là yêu cầu quan trọng đối với doanh nghiệp Quân đội khi tham gia sâu hơn vào các hoạt động kinh tế trên không gian mạng.

Mở rộng dư địa phát triển cho doanh nghiệp Quân đội

Về lâu dài, hiệu quả mà X20 hướng tới không chỉ là giảm chi phí trung gian hay tăng tốc độ tiếp cận khách hàng. Quan trọng hơn, doanh nghiệp có điều kiện trực tiếp nắm bắt nhu cầu, thị hiếu và yêu cầu của các nhà mua hàng tại những thị trường lớn như Mỹ, châu Âu; chủ động hơn trong đàm phán giá, lựa chọn đơn hàng và tổ chức sản xuất.

Sản phẩm xuất khẩu tiêu biểu của Công ty Cổ phần X20.

Sáng kiến cũng mở ra hướng tiếp cận mới trong quản trị doanh nghiệp: Lấy nền tảng số làm công cụ kết nối thị trường, lấy dữ liệu làm cơ sở ra quyết định, lấy tốc độ phản hồi và khả năng kiểm soát rủi ro làm lợi thế cạnh tranh.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, việc X20 chủ động nghiên cứu, xây dựng kênh phân phối xuất khẩu trên nền tảng TMĐT B2B là bước đi phù hợp với yêu cầu phát triển. Nếu được triển khai đồng bộ, đánh giá hiệu quả và hoàn thiện quy trình, mô hình này có thể cung cấp kinh nghiệm thực tiễn để nghiên cứu, vận dụng tại các doanh nghiệp sản xuất trong Quân đội, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế, đồng thời giữ vững yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin kinh tế - quốc phòng.