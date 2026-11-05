X-File – Chuyện vụ án: 'Bóng ma' trộm chó trong đêm

Với thủ đoạn giả danh cán bộ các cơ quan Nhà nước để lừa đảo, đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động tại Campuchia đã chiếm đoạt hơn 270 tỉ đồng của các bị hại trong nước. VKSND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành cáo trạng truy tố 109 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự.