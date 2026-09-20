WYF 2026: Đi để kết nối, trở về để cống hiến

Liên hoan Thanh niên thế giới 2026 (WYF 2026) diễn ra từ 11-17/9 tại thành phố Ekaterinburg (Liên bang Nga). (Ảnh: Tuấn Phong)

Trong suốt một tuần lễ, hơn 10.000 thanh niên đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cùng tham gia các diễn đàn về khoa học, giáo dục, đổi mới sáng tạo, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và tình nguyện.

Nhưng với những đại biểu Việt Nam đã đi làm, điều quý giá nhất họ mang về không chỉ là những người bạn mới hay những trải nghiệm đáng nhớ, mà còn là những góc nhìn mới để tiếp tục công việc của mình.

Bởi sau WYF, mỗi người trở về với một hành trang khác nhau nhưng đều có chung một mong muốn: biến những điều học được thành những giá trị cụ thể cho cộng đồng và nghề nghiệp.

Mang những kết nối quốc tế về giảng đường

Là chuyên viên Phòng Đào tạo của Trường Quốc tế-Đại học Quốc gia Hà Nội, Hoàng Thu Hằng đến WYF với sự quan tâm đặc biệt dành cho giáo dục đại học và hợp tác quốc tế.

Trong những ngày diễn ra WYF, chị dành nhiều thời gian tìm hiểu không gian giới thiệu của các trường đại học hàng đầu của Nga như Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO), Đại học Hữu nghị các dân tộc Nga mang tên Patrice Lumumba (RUDN) và Đại học Kinh tế cao cấp của Nga (HSE).

Điều khiến chị ấn tượng không chỉ là quy mô hay uy tín của các cơ sở đào tạo, mà là cách các trường xây dựng môi trường học thuật quốc tế, nơi sinh viên đến từ nhiều quốc gia có thể cùng học tập, nghiên cứu và trưởng thành.

Chị Hoàng Thu Hằng, chuyên viên Phòng Đào tạo của Trường Quốc tế-Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Phong)

“Tôi nhận ra rằng quốc tế hóa giáo dục không đơn giản là đưa thêm một ngôn ngữ khác vào chương trình đào tạo. Quan trọng hơn là tạo ra một môi trường mà sinh viên Việt Nam có thể học cùng sinh viên đến từ châu Phi, châu Âu hay Mỹ Latinh, cùng lắng nghe những góc nhìn khác nhau và trưởng thành từ chính những khác biệt ấy”, chị Hoàng Thu Hằng chia sẻ.

Từng có thời gian học tập tại Nga, nhưng lần trở lại này mang đến cho chị một góc nhìn hoàn toàn mới.

“Nếu trước đây tôi đến Nga chủ yếu với tư cách một người học, thì lần này tôi nhìn nước Nga bằng góc nhìn của một người đang làm giáo dục và muốn tìm kiếm những kết nối mới cho sinh viên của mình”, chị Hoàng Thu Hằng nói.

Sau WYF, điều chị mong muốn nhất là có thêm nhiều chương trình hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và Nga, nhiều cơ hội trao đổi học thuật, nghiên cứu và giao lưu dành cho sinh viên Việt Nam. Với chị, những gì mang về từ Ekaterinburg không chỉ là tài liệu hay danh thiếp, mà còn là những ý tưởng mới để thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục ngay tại đơn vị mình đang công tác.

Khi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ chung

Nếu Hoàng Thu Hằng nhìn WYF từ góc độ của người làm giáo dục, thì với Chu Mỹ Duyên, nghệ sĩ opera, hành trình tại Ekaterinburg lại là một trải nghiệm về sự kết nối giữa con người với con người.

Chị kể rằng mình đến WYF gần như không đặt nhiều kỳ vọng nhưng những ngày ở Nga đã để lại những ký ức rất đặc biệt.

Nghệ sĩ opera Chu Mỹ Duyên. (Ảnh: Tuấn Phong)

“Mình chỉ biết nói 'xin chào' và 'cảm ơn' bằng tiếng Nga, nhưng mọi người luôn tìm mọi cách để giao tiếp, giúp đỡ và đối xử với mình như một người bạn”, Chu Mỹ Duyên chia sẻ.

Là nghệ sĩ biểu diễn, Mỹ Duyên vốn quen với việc kết nối khán giả bằng âm nhạc. Nhưng tại WYF, chị nhận ra đôi khi sự đồng cảm không cần đến ngôn ngữ.

Những cuộc trò chuyện với thanh niên đến từ nhiều châu lục, những câu chuyện về cuộc sống, văn hóa và các dự án cá nhân đã giúp chị có thêm nhiều ý tưởng mới cho công việc cũng như những dự định nghệ thuật trong tương lai.

“WYF giúp mình mở mang cách nhìn về cuộc sống và các dự án cá nhân. Đây thực sự là một trải nghiệm có một không hai”, chị Mỹ Duyên hào hứng kể.

Đối với chị, điều đáng nhớ nhất không chỉ là nước Nga hiếu khách mà còn là cảm giác thế giới trở nên gần gũi hơn qua những cuộc gặp gỡ rất bình dị.

Những kết nối hôm nay cho những hợp tác ngày mai

Là giảng viên Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp, Trường đại học Tân Trào (Tuyên Quang), Nguyễn Khánh Duy đến WYF với mong muốn tìm hiểu thêm về các xu hướng khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế.

Những diễn đàn về trí tuệ nhân tạo, phát triển nguồn nhân lực, ngoại giao thanh niên và hợp tác vì sự phát triển bền vững đã để lại nhiều suy nghĩ đối với anh.

Anh Nguyễn Khánh Duy, giảng viên Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp, Trường đại học Tân Trào (Tuyên Quang). (Ảnh: Tuấn Phong)

“Tôi nhận ra rằng giao lưu thanh niên ngày nay không nên chỉ dừng lại ở những cuộc gặp gỡ, mà cần hướng tới những sáng kiến và dự án hợp tác cụ thể”, Nguyễn Khánh Duy nói.

Theo anh, điều quý giá nhất của WYF không nằm ở quy mô của sự kiện mà ở cơ hội gặp gỡ những người trẻ cùng chung khát vọng cống hiến.

“Đi ra thế giới không chỉ để hiểu thêm về thế giới, mà còn để hiểu rõ hơn mình là ai và mình có thể đóng góp điều gì. Giá trị của một diễn đàn quốc tế không chỉ nằm ở những hoạt động đã tham dự, mà quan trọng hơn là những kết nối và ý tưởng có thể tiếp tục được phát triển sau khi diễn đàn kết thúc”, Nguyễn Khánh Duy chia sẻ.

Trở về Việt Nam, anh mang theo nhiều ý tưởng mới để làm phong phú hơn các bài giảng, đồng thời mong muốn tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác học thuật với bạn bè quốc tế.

Bài học từ phía sau sân khấu

Trong khi nhiều đại biểu bị cuốn hút bởi các phiên thảo luận hay hoạt động giao lưu, Đỗ Hà My, thực tập sinh của Đài Truyền hình Việt Nam, lại dành sự quan tâm đặc biệt tới... hậu trường.

Là người theo học và làm việc trong lĩnh vực truyền thông, Hà My ấn tượng với cách một sự kiện quốc tế quy mô lớn được vận hành.

Từ khâu đón tiếp các đoàn đại biểu, điều phối lịch trình, tổ chức hoạt động đến công tác truyền thông, mọi mắt xích đều được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự phối hợp của hàng nghìn tình nguyện viên và các ê-kíp chuyên môn.

Chị Đỗ Hà My, thực tập sinh của Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Phong)

“Được trực tiếp quan sát quá trình tổ chức giúp tôi hiểu rõ hơn tính kỷ luật, khả năng phối hợp và sự chính xác cần thiết để tạo nên một sự kiện quốc tế quy mô lớn”, Đỗ Hà My chia sẻ.

Đối với Hà My, WYF cũng là một “lớp học nghề” đặc biệt.

“Là người làm truyền thông, tôi nhận ra để kể một câu chuyện có sức lan tỏa, không chỉ cần kỹ năng chuyên môn mà còn cần khả năng quan sát, lắng nghe và thấu hiểu con người”, Hà My nói.

Sau WYF, điều cô mang về không chỉ là những hình ảnh đẹp của Ekaterinburg mà còn là góc nhìn rộng hơn về cách kể những câu chuyện có giá trị và tạo nên sự kết nối giữa con người với con người.

Giá trị của một hành trình

Mỗi đại biểu đến Ekaterinburg với một công việc khác nhau: người làm giáo dục, người nghiên cứu, nghệ sĩ biểu diễn hay người làm truyền thông. Nhưng sau một tuần lễ tại WYF, họ đều có chung một câu trả lời khi được hỏi điều gì là giá trị lớn nhất của chuyến đi.

Đó không chỉ là những người bạn mới, những tấm ảnh lưu niệm hay những kỷ niệm đẹp về nước Nga. Quan trọng hơn, WYF đã giúp mỗi người nhìn rõ hơn công việc mình đang theo đuổi, mở rộng tầm nhìn nghề nghiệp và tiếp thêm động lực để cống hiến.

WYF đã giúp mỗi người nhìn rõ hơn công việc mình đang theo đuổi, mở rộng tầm nhìn nghề nghiệp và tiếp thêm động lực để cống hiến. (Ảnh: Tuấn Phong)

Có lẽ vì thế, ý nghĩa của WYF không dừng lại ở một tuần lễ diễn ra tại Ekaterinburg. Những cuộc gặp gỡ, những cuộc đối thoại và những ý tưởng được khơi nguồn từ WYF sẽ còn tiếp tục đồng hành cùng mỗi đại biểu trên con đường nghề nghiệp của mình.

Đúng như thông điệp mà Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin gửi tới thanh niên tại lễ khai mạc: “Đây là thời đại của các bạn. Hãy theo đuổi ước mơ cùng nước Nga!”.

Với những đại biểu Việt Nam, theo đuổi ước mơ cùng nước Nga không nhất thiết là ở lại nước Nga, mà là mang những tri thức, những kết nối và nguồn cảm hứng từ Ekaterinburg trở về Việt Nam, để tiếp tục cống hiến trong chính lĩnh vực mình đang theo đuổi.