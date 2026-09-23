Wushu Việt Nam giành 4 HCĐ, chờ Đinh Văn Tâm tranh HCV

Ở bán kết hạng 60kg nữ, Nguyễn Thị Thu Thủy chạm trán võ sĩ Trung Quốc Zhang Xiaoyu. Trước đối thủ được đánh giá cao, Thu Thủy không thể tạo bất ngờ và dừng bước ở bán kết, qua đó nhận HCĐ.

Nguyễn Khắc Kiên (giáp xanh) tại hạng 65kg nam. Ảnh: Tam Ninh

Tại hạng 56kg nam, Đinh Văn Tâm mang đến tin vui khi vượt qua Sinaga Fereddy của Indonesia ở bán kết.

Kết quả này giúp võ sĩ Việt Nam chắc chắn giành ít nhất HCB và sẽ tranh HCV với Ou Jiaming (Trung Quốc) trong trận chung kết diễn ra sáng 24.9.

Ở hạng 60kg nam, Hứa Văn Đoàn không thể vượt qua Tang Sishuo của Trung Quốc tại bán kết, qua đó giành HCĐ.

Nguyễn Khắc Kiên cũng mang về thêm một HCĐ ở hạng 65kg nam sau khi để thua Panahigelehkolaei Shoja của Iran.

Dương Thuý Vi nhận thưởng nóng từ Đoàn Thể thao Việt Nam sau khi giành HCĐ kiếm thuật và thương thuật. Ảnh: Tam Ninh

Trước đó, Dương Thúy Vi giành HCĐ nội dung biểu diễn kiếm thuật và thương thuật nữ. Như vậy, wushu đóng góp 4 HCĐ cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 23.9.

Tâm điểm của wushu Việt Nam trong ngày 24.9 sẽ là trận chung kết hạng 56kg nam của Đinh Văn Tâm.

Sau khi vượt qua bán kết, võ sĩ Việt Nam đang đứng trước cơ hội cạnh tranh tấm HCV, qua đó tạo dấu ấn nổi bật cho wushu Việt Nam tại ASIAD năm nay.

Tính đến 20h ngày 23.9 (giờ Việt Nam), Đoàn Thể thao Việt Nam có 1 HCV và 8 HCĐ, tạm xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp.