Wushu mang về tấm HCB đầu tiên cho Việt Nam tại ASIAD 2026

Ở bán kết, Đinh Văn Tâm đánh bại Fereddy Sinaga (Indonesia) với tỷ số 2-0, qua đó giành quyền vào chung kết và chắc chắn có ít nhất HCB. Tuy nhiên, trước đối thủ Ou Jiaming, võ sĩ Việt Nam không thể tạo thêm bất ngờ.

Kết quả thi đấu hạng cân 56kg nam môn wushu ASIAD 2026

Ou Jiaming chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu và giành chiến thắng 2-1 ở hiệp thứ nhất. Sang hiệp 2, võ sĩ Trung Quốc tiếp tục thể hiện sự vượt trội, thắng 5-0.

Chung cuộc, Ou Jiaming thắng 2-0 với tổng điểm 7-1, giành HCV, còn Đinh Văn Tâm nhận HCB.

Đây là kết quả đáng ghi nhận với Đinh Văn Tâm khi Ou Jiaming được xem là võ sĩ hàng đầu Trung Quốc ở hạng cân 56kg, từng vô địch Đại hội thể thao toàn quốc Trung Quốc. Việc vượt qua Sinaga để tiến vào chung kết cũng cho thấy bản lĩnh của võ sĩ Việt Nam.

Đáng chú ý, Đinh Văn Tâm là võ sĩ duy nhất của wushu Việt Nam giành chiến thắng ở 4 trận bán kết tán thủ diễn ra ngày 23.9.

Cũng trong ngày thi đấu này, wushu Việt Nam đã giành 4 HCĐ nhờ công của Nguyễn Thị Thu Thủy (hạng 60kg nữ), Hứa Văn Đoàn (hạng 60kg nam), Nguyễn Khắc Kiên (hạng 65kg nam) và Dương Thuý Vi (kiếm thuật và thương thuật)

Sau thành tích của Đinh Văn Tâm, Đoàn Thể thao Việt Nam có tổng cộng 10 huy chương tại ASIAD 2026, gồm 1 HCV, 1 HCB và 8 HCĐ.