Diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Đồng Nai (từ ngày 24 đến 30/11), môn Wushu thu hút 170 vận động viên thuộc 20 đoàn thể thao trên cả nước, tranh tài ở 30 bộ huy chương, gồm 19 nội dung quyền thuật (Taolu) và 11 nội dung đối kháng (Sanda).

Với sự góp mặt của nhiều đơn vị có thế mạnh về Wushu như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên và chủ nhà Đồng Nai, giải đấu có tính cạnh tranh cao ngay từ những ngày đầu khởi tranh.

Các cuộc tranh tài môn Wushu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai.

Ngay trong ngày thi đấu mở màn 24/11, các võ sĩ Hà Nội đã tạo dấu ấn đậm nét khi giành 5 trong số 6 HCV được trao ở các nội dung quyền thuật, qua đó sớm khẳng định vị thế của một trong những trung tâm đào tạo Wushu hàng đầu cả nước.

Theo kết quả cập nhật ngày 27/11, đoàn Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với 7 HCV và 1 HCB. Đứng thứ hai là đoàn chủ nhà Đồng Nai với 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ; Hải Phòng tạm xếp thứ ba với 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Những gương mặt mang về HCV cho Wushu Thủ đô gồm: Trần Đức Tài (Nam quyền nam), Đặng Trần Phương Nhi (Nam quyền nữ), Trần Thị Kiều Trang (Thái cực kiếm Trần gia nữ), Nguyễn Trọng Lâm (Thái cực quyền nam), Nguyễn Văn Sỹ (Trường quyền nam) và Dương Thúy Vi (Trường quyền nữ). Bên cạnh đó, Trần Đức Tài còn giành thêm HCB ở nội dung Nam côn nam.

Đáng chú ý, sự tỏa sáng của võ sĩ kỳ cựu Dương Thúy Vi cùng các đồng đội cho thấy chiều sâu lực lượng của Wushu Hà Nội. Sự kết hợp giữa những VĐV giàu kinh nghiệm quốc tế và lớp võ sĩ kế cận đang góp phần giúp đội tuyển Thủ đô duy trì ưu thế ở các nội dung quyền thuật.

Cuộc đua huy chương môn Wushu tiếp tục diễn ra quyết liệt giữa các đoàn thể thao.

Bên cạnh thành tích nổi bật của Hà Nội, cuộc cạnh tranh giữa các đoàn còn lại cũng diễn ra sôi nổi. Tận dụng lợi thế sân nhà, đội tuyển Wushu Đồng Nai đã ghi dấu ấn với màn trình diễn xuất sắc của nữ võ sĩ Nguyễn Thị Minh Tâm. VĐV sinh năm 2003 đã lập cú đúp HCV ở hai nội dung Thái cực quyền nữ và Thái cực quạt nữ, đóng góp quan trọng vào thành tích của thể thao Đồng Nai tại kỳ Đại hội năm nay.

Trong khi đó, Hải Phòng, Thanh Hóa và Lạng Sơn cũng đã có những tấm HCV đầu tiên, cho thấy sự cạnh tranh đáng kể giữa các địa phương.

Wushu Hà Nội dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 7 HCV và 1 HCB.

Các cuộc tranh tài sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 30/11. Với nhiều nội dung thi đấu chưa kết thúc, cuộc đua huy chương giữa các đoàn hứa hẹn còn nhiều diễn biến hấp dẫn. Đây cũng là dịp để giới chuyên môn đánh giá chất lượng đào tạo, phát hiện và tuyển chọn những vận động viên triển vọng cho đội tuyển quốc gia.

Tính đến chiều ngày 27/11, đoàn Hà Nội giành 72 HCV, 58 Huy chương bạc và 68 Huy chương đồng, tạm xếp thứ nhì trên bảng tổng sắp. Dẫn đầu vẫn là đoàn TP.HCM với 93 HCV, 70 HCB và 101 HCĐ. Cuộc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu vì thế vẫn rất đáng chú ý, trong bối cảnh Đại hội còn nhiều ngày thi đấu và cơ hội tích lũy huy chương cho các đoàn vẫn rộng mở.