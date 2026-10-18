Wuling Macaron ra mắt Việt Nam, giá bán cao nhất 339 triệu đồng

Macaron tên đầy đủ là Mini EV Macaron, trên thực tế là mẫu xe thay thế cho mẫu xe Hongguang Mini EV ra mắt lần đầu tiên từ năm 2023. Mẫu xe này trải qua nhiều khó khăn, thậm chí phải đổi tên để thay đổi nhận diện.

Mẫu xe điện mini đến từ Trung Quốc có chiều dài tổng thể 3.260 mm, rộng 1.510 mm, cao 1.580 mm và trục cơ sở 2.190 mm. Kích thước này định vị Wuling Macaron ở phân khúc xe điện mini đô thị, cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF 3.

Wuling Macaron có phong cách thiết kế trẻ trung - Ảnh: Tới Nguyễn

So với mẫu xe thương hiệu Việt, Wuling Macaron nhỉnh hơn về chiều dài nhưng thua thiệt về chiều rộng và chiều cao. Cụ thể, VinFast VF 3 có kích thước 3.190 mm dài, 1.679 mm rộng, 1.622 mm cao và trục cơ sở 2.075 mm.

Wuling Macaron có kiểu dáng hatchback 3 cửa thay vì 5 cửa như mẫu xe tiền nhiệm Hongguang Mini EV. Ngoại thất thiết kế theo phong cách trẻ trung với các nét bo tròn cùng 5 lựa chọn màu sắc ngoại thất. Phiên bản 300 km được trang bị đèn LED và nội thất có màn hình 8 inch.

Về vận hành, mẫu xe Trung Quốc trang bị motor điện công suất 40 mã lực, mô-men xoắn 85 Nm, vận tốc tối đa 100 km/h.

Thiết kế phần đuôi xe - Ảnh: Đại lý

Phiên bản Macaron 205 km sử dụng pin LFP dung lượng 16,2 kWh cung cấp tầm hoạt động 205 km, còn phiên bản 300 km dùng pin 25,1 kWh cho phạm vi sử dụng tối đa 300 km sau mỗi lần sạc đầy, theo công bố của nhà sản xuất. Pin hỗ trợ sạc AC 6,6 kW (sạc 20 - 100% trong 3,5 giờ) và sạc DC tối đa 19,4 kW (sạc 30-80% trong 35 phút).

Wuling Macaron trang bị một số tiện nghi và tính năng an toàn như 4 chế độ lái, camera lùi, cảm biến lùi, chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC).

So với mẫu xe tiền nhiệm Hongguang Mini EV trước đây, Macaron 2026 có giá bán lẻ cao hơn đáng kể, cụ thể 279 triệu đồng cho bản 205 km và 339 triệu đồng với bản 300 km. Hongguang Mini EV từng được phân phối với khoảng giá từ 189 - 231 triệu đồng.

Nội thất phiên bản Macaron 300 km có màn hình trung tâm 8 inch - Ảnh: Đại lý

Với mức giá bán lẻ nêu trên, Wuling Macaron sẽ phải cạnh tranh rất khó khăn với mẫu xe thương hiệu Việt là VinFast VF 3 giá từ 285 - 296 triệu đồng.

Ngoài bất lợi về giá, Wuling Macaron còn thua thiệt rất lớn về hạ tầng trạm sạc, chi phí sạc, hệ thống dịch vụ… Luỹ kế 9 tháng năm 2026, mẫu xe VinFast VF 3 đạt tổng sản lượng bán hàng lên đến 42.272 chiếc, dẫn đầu doanh số trên toàn thị trường ô tô Việt Nam.

Thậm chí Wuling Macaron sẽ còn phải cạnh tranh với mẫu xe mới là VinFast VF 2 hiện có giá bán lẻ niêm yết chỉ 188 triệu đồng. Nếu tính đủ các chính sách ưu đãi, một số khách hàng mua xe VF 3 chỉ còn phải chi trả số tiền khoảng 200 triệu đồng còn VF 2 thậm chí xuống sát mốc 100 triệu đồng.