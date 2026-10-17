Wuling công bố dàn xe điện mới, MPV giá từ 519 triệu đồng

Wuling cùng với TMT Group vừa giới thiệu dàn xe điện mới của thương hiệu Wuling tại thị trường Việt Nam. Số này bao gồm Wuling Mini EV Macaron, Wuling Bingo 2026 cùng với 2 mẫu MPV thuần điện Wuling Grango và Wuling Darion.

Trong số này, Grango và Darion đều là những mẫu MPV thuần điện, nhưng được nhắm đến các tệp khách hàng khác nhau.

Nếu như Wuling Grango giá 519 triệu đồng là lựa chọn tối ưu cho nhóm khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ vận tải, thì Wuling Darion được hãng định vị sang trọng hơn, phục vụ gia đình đông thành viên hoặc khách hàng có nhu cầu đưa đón hành khách.

Wuling Darion sở hữu khoang cabin bố trí 3 hàng ghế với cấu hình 2-2-3, trang bị cửa trượt điện. Phiên bản Eco chạy tối đa 450 km có giá 769 triệu đồng, còn phiên bản Luxury với tầm hoạt động 500 km có giá 839 triệu đồng.

Wuling Darion là mẫu MPV thuần điện trang bị cửa trượt, sở hữu khoang cabin 7 chỗ ngồi với cấu hình 2-2-3. Ảnh: Đại lý Wuling.

Wuling Mini EV Macaron là cái tên "vừa lạ vừa quen" với khách hàng Việt Nam. Không còn là một mẫu xe điện đô thị 3 cửa, Wuling Mini EV Macaron giờ đây sở hữu thiết kế 5 cửa, tầm hoạt động cũng tăng lên thành 205-300 km/lần sạc tùy phiên bản.

Ở thế hệ mới, Wuling Mini EV Macaron được bán với 2 phiên bản, giá lần lượt 279 triệu và 339 triệu đồng.

Mẫu hatchback chạy điện cỡ B Wuling Bingo cũng được nâng cấp với dòng phiên bản 2026, tầm hoạt động tối đa 333-410 km/lần sạc tùy phiên bản.

Bingo 2026 được trang bị pin LFP, camera 360 độ, hai màn hình kích thước 10,25 inch, hệ thống kiểm soát hành trình. Ba phiên bản của xe có giá lần lượt 409 triệu, 469 triệu đồng và 499 triệu đồng.

Wuling Mini EV Macaron và Wuling Bingo sử dụng cổng sạc chuẩn CCS2. Ảnh: Wuling.

Đáng chú ý, TMT Group cho biết toàn bộ 4 xe điện Wuling mới ra mắt thị trường Việt Nam đều sử dụng chuẩn sạc CCS2. TMT Group đồng thời xác nhận tiếp tục phát triển hệ thống trạm sạc TMT-Egreen, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái xe điện.

Với việc ra mắt loạt xe điện mới, danh mục sản phẩm thương hiệu Wuling tại Việt Nam đã trở nên khá đa dạng, từ xe điện đô thị nhỏ gọn đến MPV thuần điện phục vụ gia đình và kinh doanh dịch vụ vận tải.

Ở giai đoạn đầu mở bán, khách Việt mua 4 xe điện Wuling mới ra mắt sẽ được nhận các ưu đãi giá bán khác nhau với giá trị tối đa 59 triệu đồng. Trong tháng 10, khách hàng còn được tặng bộ sạc cầm tay, trụ sạc AC CCS2 công suất 7 kW tại nhà, hỗ trợ chi phí sạc điện, gói bảo hiểm vật chất tùy dòng xe và phiên bản.

TMT Group sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới trạm sạc TMT-Egreen. Ảnh: TMT.

Wuling chính thức đặt chân vào thị trường xe điện Việt Nam dưới quyền phân phối của TMT Motors hồi tháng 6/2023. Mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ Wuling Hongguang Mini EV là cái tên đầu tiên trình làng, giá bán khi đó dao động 239-279 triệu đồng.

Báo cáo thường niên của TMT Motors từng cho thấy trong cả năm 2023, đơn vị này chỉ bán ra thành công 591 xe điện Wuling Hongguang Mini EV cho khách hàng Việt Nam.

So với mục tiêu doanh số 5.525 xe mà TMT Motors đặt ra cho năm 2023, thành tích nói trên tương đương 10,6% kế hoạch.

Wuling Hongguang Mini EV sau đó được đổi tên thành Wuling Mini EV, trước khi ra mắt thế hệ mới dưới tên gọi Wuling Mini EV Macaron như hiện tại.