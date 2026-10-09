WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cảng Dương Phố, Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: Công Tuyên/TTXVN

Động lực chính đến từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), giúp thúc đẩy nhu cầu đối với chất bán dẫn, máy chủ và các thiết bị công nghệ, bù đắp một phần tác động từ xung đột tại Trung Đông.

Theo WTO, thương mại hàng hóa toàn cầu tăng 3,5% trong nửa đầu năm 2026. Các sản phẩm phục vụ lĩnh vực AI đóng góp tới 47% mức tăng này, với kim ngạch thương mại tăng 67% so với cùng kỳ năm trước.

WTO cho biết chuỗi cung ứng toàn cầu đã thể hiện khả năng thích ứng trước những gián đoạn trên thị trường năng lượng và phân bón. Trong khi đó, đầu tư mạnh vào hạ tầng AI tạo thêm động lực cho thương mại hàng hóa.

Dù vậy, xung đột tại Trung Đông vẫn gây sức ép đáng kể. Trong nửa đầu năm, xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Trung Đông giảm 47%, còn xuất khẩu dầu thô giảm gần 25%. Nguồn cung bổ sung từ các khu vực khác giúp hạn chế mức giảm trên phạm vi toàn cầu, lần lượt khoảng 1% đối với LNG và 6% đối với dầu thô.

WTO cũng nâng dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa năm 2027 lên 4,1%, từ mức 2,9% hồi tháng 3. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo giá năng lượng cao và gián đoạn các tuyến vận tải do xung đột có thể tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động thương mại.

Về kinh tế toàn cầu, WTO dự báo GDP thế giới tăng 2,6% trong năm 2026 và 2,9% năm 2027.