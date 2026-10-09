WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu nhờ bùng nổ AI

Tuy nhiên, tổ chức này hạ dự báo tăng trưởng thương mại dịch vụ do chi phí nhiên liệu hàng không tăng và hoạt động vận tải, du lịch bị gián đoạn.

Theo báo cáo Triển vọng và Thống kê thương mại toàn cầu mới nhất, khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu được dự báo tăng 4,1% trong năm 2027, cao hơn mức dự báo trước đó là 2,6%, nhưng thấp hơn mức tăng 4,2% của năm 2025. Trong nửa đầu năm 2026, khối lượng thương mại hàng hóa tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá trị thương mại tính bằng USD tăng 15%, phản ánh giá năng lượng cao hơn và nhu cầu mạnh đối với các sản phẩm phục vụ AI.

Báo cáo cho biết chi tiêu cho chất bán dẫn và các trung tâm dữ liệu AI tăng mạnh, đưa kim ngạch thương mại nhóm hàng liên quan đến AI tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Các sản phẩm này đóng góp 47% mức tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu trong nửa đầu năm nay. WTO nhận định khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng cũng giúp thương mại duy trì đà tăng bất chấp những gián đoạn trên thị trường năng lượng, phân bón và vận tải.

Trái lại, WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại dịch vụ năm 2026 xuống 3,3%, từ mức 4,8% trước đó. Tăng trưởng thương mại dịch vụ vận tải và du lịch lần lượt được dự báo chỉ đạt 0,9% và 0,2%, do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông. Sang năm 2027, thương mại dịch vụ được kỳ vọng tăng 6,4%.

Về kinh tế toàn cầu, WTO dự báo GDP thế giới tăng 2,6% năm 2026. Châu Á được dự báo dẫn đầu về tăng trưởng thương mại hàng hóa, với nhập khẩu tăng 9,5% và xuất khẩu tăng 9,9%. Ngược lại, nhập khẩu và xuất khẩu của Trung Đông có thể giảm lần lượt 15,4% và 17,2%.

WTO cảnh báo triển vọng thương mại vẫn đối mặt nhiều rủi ro, gồm chi phí nhiên liệu và phân bón tăng do gián đoạn tại eo biển Hormuz, xung đột Nga – Ukraine và khả năng đầu tư vào AI chững lại.