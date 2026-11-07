WTO ca ngợi chặng đường 20 năm kể từ khi gia nhập của Việt Nam

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, bên lề Phiên rà soát chính sách thương mại lần thứ ba (TPR3) của Việt Nam, Bộ Công Thương ngày 5/11 đã tổ chức hội nghị và diễn đàn doanh nghiệp kỷ niệm 20 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Sự kiện có sự tham dự của Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala, Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva, đại diện các bộ, ngành Việt Nam, cùng Trưởng phái đoàn của nhiều thành viên WTO, đại diện tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, ghi nhận kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa đều tăng khoảng 6 lần kể từ khi gia nhập WTO, trong khi GDP tăng trưởng bình quân khoảng 6% mỗi năm.

Bà khẳng định WTO đã góp phần thúc đẩy cải cách, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và hỗ trợ Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Đồng thời, bà khuyến nghị Việt Nam tiếp tục đa dạng hóa thị trường, nguồn cung, nâng cao giá trị gia tăng, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và khu vực FDI, cũng như tích cực tham gia các sáng kiến mới của WTO.

Tổng Giám đốc Ngozi Okonjo-Iweala kết luận: “Tôi xin chúc mừng quý vị nhân dịp kỷ niệm 20 năm này, cảm ơn quý vị vì chặng đường phát triển và tăng trưởng vượt bậc mà quý vị đã đi qua. Chúc mừng cột mốc 20 năm đáng nhớ! Chúc cho 20 năm tiếp theo cũng sẽ là một hành trình đầy thành công và tốt đẹp.”

Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Đại sứ Mai Phan Dũng nhấn mạnh việc gia nhập WTO là một lựa chọn chiến lược của Việt Nam, gắn với tiến trình Đổi mới, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Quang cảnh hội nghị kỷ niệm 20 năm Việt Nam gia nhập WTO. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Sau 20 năm, hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành động lực thúc đẩy cải cách thể chế, mở rộng thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao vị thế quốc tế.

Đại sứ nhấn mạnh bài học từ 20 năm gia nhập WTO là hội nhập tạo động lực cho cải cách, còn cải cách quyết định chất lượng và tính bền vững của hội nhập.

Trong giai đoạn tới, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển trọng tâm từ mở rộng quy mô thương mại sang nâng cao giá trị gia tăng và chủ động đóng góp vào củng cố hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ.

Sau đó, tại phiên đối thoại, ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên của Bộ Công Thương - đã nhấn mạnh 4 chuyển biến quan trọng sau 20 năm gia nhập WTO: chính sách thương mại ngày càng minh bạch, dựa trên luật lệ; hội nhập sâu rộng vào mạng lưới thương mại và đầu tư toàn cầu; chuyển từ thực thi cam kết sang chủ động tham gia các khuôn khổ hội nhập như CPTPP, EVFTA; và từng bước chuyển trọng tâm sang nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Đại diện Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines và Na Uy tại WTO cùng các diễn giả quốc tế đã trao đổi về vai trò của hội nhập đối với cải cách và phát triển kinh tế Việt Nam. Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tạo thuận lợi thương mại và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, đại diện cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, trong đó có Phòng Thương mại Thụy Sĩ–châu Á, Liên đoàn Công nghiệp Hàng thể thao Thế giới và Switzerland Global Enterprise, đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, có tính dự báo, thủ tục hành chính thuận lợi và hiệu quả thực thi chính sách.

Hội nghị khẳng định những thành tựu nổi bật của Việt Nam sau 20 năm gia nhập WTO, đồng thời thể hiện quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hội nhập và đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hệ thống thương mại đa phương.

Sự kiện cũng góp phần tăng cường đối thoại giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới một giai đoạn hội nhập sâu rộng, hiệu quả và bền vững hơn./.