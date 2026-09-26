WSJ: Tổng thống Trump có thể nối lại không kích Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

Khói bốc lên sau một vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh tư liệu: AA/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga hôm 26/9 cho biết vào ngày 25/9, tờ Nhật báo Phố Wall (WSJ) dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới nhất của Iran và nói với các trợ lý rằng ông dự định sẽ ra lệnh nối lại các cuộc không kích nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Theo Nhật báo Phố Wall, trong các cuộc trao đổi riêng, nhà lãnh đạo Mỹ tỏ ra hoài nghi rằng Tehran sẽ chấp nhận các điều kiện của Washington, mặc dù công khai dự đoán Iran sẽ tìm cách đạt được một thỏa thuận sau cuộc bỏ phiếu ngày 3/11.

Tuy nhiên, các quan chức lưu ý rằng lập trường của Tổng thống Trump có thể thay đổi trong những tuần tới và có thể chịu tác động từ kết quả bầu cử.

Thông tin trên xuất hiện sau khi Tehran đưa ra một lộ trình 7 ngày nhằm chấm dứt các hành động thù địch, mở lại eo biển Hormuz và nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Đổi lại, Washington sẽ dỡ bỏ phong tỏa hải quân, nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran và giải phóng một phần tài sản của Iran đang bị phong tỏa.

Theo Nhật báo Phố Wall, Tổng thống Trump đã bác bỏ đề xuất này và Washington đã thông báo cho Iran cũng như các bên trung gian trong khu vực rằng ông không có ý định dỡ bỏ phong tỏa hàng hải.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết các cuộc đàm phán thông qua các bên trung gian vẫn đang tiếp tục, trong đó có vấn đề hạt nhân.

Theo Nhật báo Phố Wall, Tổng thống Trump không muốn quay trở lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn, một phần vì Washington muốn bảo toàn đạn dược cho những cuộc xung đột tiềm tàng khác. Quy mô của bất kỳ cuộc tấn công mới nào đang được cân nhắc hiện vẫn chưa rõ.

Trong gần 7 tháng xung đột, Tổng thống Trump nhiều lần thay đổi giữa những lời đe dọa leo thang quân sự mạnh mẽ và các động thái ngoại giao.

Các quan chức Mỹ nói với trang tin Axios rằng Washington vẫn duy trì lực lượng quân sự tại khu vực để chuẩn bị cho khả năng quay trở lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, ngày 22/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 22/9, Tổng thống Trump cho biết ông đang đứng trước một “quyết định lớn” về việc liệu có “hủy diệt” Cộng hòa Hồi giáo Iran nếu các cuộc đàm phán thất bại hay không.

Nhà lãnh đạo Mỹ công khai bác bỏ ý kiến cho rằng các quyết định của mình về Iran bị chi phối bởi cuộc bầu cử, mặc dù dự đoán Tehran sẽ đạt được một thỏa thuận “ngay sau” cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tehran bác bỏ nhận định của Tổng thống Trump rằng Iran đang cố tình trì hoãn việc đạt được một thỏa thuận.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong tuần này cho biết Tehran muốn Washington quay trở lại khuôn khổ ngừng bắn đạt được hồi tháng 6 bất cứ khi nào Mỹ thực sự sẵn sàng cho hòa bình, trong khi Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói rằng sẽ “tốt hơn nhiều” nếu hai bên đạt được một thỏa thuận trước cuộc bỏ phiếu.

Mỹ và Israel đã phát động cuộc chiến chống Iran vào cuối tháng 2, khiến nhiều quan chức và chỉ

huy cấp cao thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao lâu năm Ali Khamenei.

Kể từ đó đã luân phiên trải qua những giai đoạn giao tranh dữ dội và những khoảng thời gian tạm lắng.

Một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad từ ngày 11 - 12/4 đã không thể tạo ra một thỏa thuận lâu dài.

Đáng chú ý vào ngày 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký từ xa Bản ghi nhớ Islamabad quy định việc từng bước nới lỏng các biện pháp trừng phạt và mở lại eo biển Hormuz trong thời gian hai bên đàm phán về những vấn đề còn tồn tại.

Tuy nhiên, thỏa thuận này đã đổ vỡ trong bối cảnh các hành động thù địch tái diễn và những bất đồng liên quan đến hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Vào ngày 1/9, Mỹ đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran sau hơn một tháng không có hoạt động quân sự lớn, khiến Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các vị trí của Mỹ trên khắp khu vực.

Các đợt tấn công qua lại tiếp tục diễn ra vào đầu tháng 9, trong đó có các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào tàu chở dầu của Iran và các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền gần eo biển Hormuz.