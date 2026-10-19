WSJ: Ông Putin muốn cùng ông Trump và ông Tập Cận Bình bàn về xung đột Ukraine

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/10, báo The Wall Street Journal đưa tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp ba bên vào tháng tới với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về cuộc chiến tại Ukraine và tìm cách chấm dứt xung đột theo những điều kiện có lợi cho Moskva.

Báo The Wall Street Journal dẫn tiết lộ của một cựu sĩ quan tình báo Nga được thông báo về vấn đề này cho biết Tổng thống Putin đã đưa ra đề xuất này trong cuộc điện đàm ngày 9/10 với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Cuộc điện đàm cũng dẫn đến một thỏa thuận để Mỹ mua dầu diesel của Nga và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán loại nhiên liệu này trên thị trường toàn cầu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng các cuộc thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp đang được tiến hành.

Ông Peskov nói với The Wall Street Journal: “Hiện vẫn chưa có sự thống nhất rõ ràng về bản thân cuộc gặp hoặc chương trình nghị sự có thể có của cuộc gặp, mặc dù cả ba bên đều thừa nhận khả năng về mặt giả định rằng một cuộc gặp như vậy có thể diễn ra”.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Tổng thống Trump chưa đồng ý với hội nghị thượng đỉnh được đề xuất nhưng có thể sẵn sàng xem xét ý tưởng này, do mong muốn thực hiện cam kết tranh cử về việc chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Theo những người am hiểu các cuộc thảo luận, Điện Kremlin đã đề xuất tổ chức cuộc gặp ba bên bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra ngày 18-19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Các quan chức Nga đã chuyển đề xuất tới Bắc Kinh thông qua các kênh ngoại giao và theo những người am hiểu các cuộc thảo luận gần đây giữa Moskva và Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết sẽ không phản đối ý tưởng này nếu Tổng thống Trump đồng ý.

Cựu sĩ quan tình báo Nga cho biết trước đây Tổng thống Putin đã nhiều lần đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Gần đây, Tổng thống Trump đã đạt được thỏa thuận với ông Putin về việc mua dầu diesel của Nga nhằm hạ giá nhiên liệu, vốn đang gây sức ép lên nền kinh tế Mỹ và làm suy giảm triển vọng của đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Vào ngày 16/10, Tổng thống Trump cũng đình chỉ việc thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Nga theo một dự luật được cả hai đảng ủng hộ mà ông đã ký ban hành tháng trước.

Theo cựu sĩ quan tình báo Nga được The Wall Street Journal dẫn lời, Tổng thống Putin được cho là kỳ vọng cơ chế ba bên có thể trở thành một dạng “hội nghị Yalta thứ hai”, nơi các cường quốc thảo luận về việc phân chia phạm vi ảnh hưởng.

Một số người am hiểu các cuộc thảo luận cho biết các quan chức Trung Quốc lo ngại rằng một sự kiện địa chính trị bên lề như vậy có thể làm lu mờ kế hoạch của Bắc Kinh nhằm sử dụng Hội nghị cấp cao APEC để làm nổi bật vai trò của Trung Quốc trong khu vực.

Theo những người này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang tìm cách cân bằng giữa việc tiếp tục ủng hộ Tổng thống Putin và nhu cầu duy trì quan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Âu.