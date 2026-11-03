WSJ: Mỹ tấn công đảo Qeshm của Iran, xung đột nóng trở lại

Khu vực đảo Qeshm của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo nguồn tin, cuộc tấn công nhằm vào đảo Qeshm là động thái mới nhất trong một loạt cuộc tấn công hạn chế mà Washington bí mật tiến hành nhằm vào Iran trong những tuần gần đây.

Các quan chức chính quyền Mỹ giấu tên mô tả những hoạt động này là hành động phòng vệ. Nguồn tin cho biết giới chức Mỹ chủ động giữ kín thông tin nhằm tránh phát đi tín hiệu về khả năng nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Trong khi đó, theo truyền thông Qatar, người dân trên đảo Qeshm cho biết đã nghe thấy 5 tiếng nổ và nhìn thấy hai chiếc máy bay bay qua khu vực. Một số tiếng nổ khác cũng được ghi nhận gần thành phố Bandar Lengeh, nằm gần eo biển Hormuz. Các nhân chứng cho biết tiếng nổ phát ra từ hướng biển. Hiện giới chức Iran chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên.

Trước đó, khu vực gần Bandar Lengeh từng ghi nhận các vụ nổ vào ban đêm. Trong một số trường hợp, giới chức Iran cho rằng những vụ việc này liên quan đến hoạt động quân sự hoặc các chiến dịch của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nhằm vào những tàu bị cáo buộc sử dụng các tuyến đường không được cấp phép khi đi qua eo biển Hormuz.

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh triển vọng chấm dứt xung đột vẫn chưa rõ ràng.

Phát biểu ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không có ý định lập tức nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ, dự kiến diễn ra ngày 3/11. Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc tham vấn giữa Washington và Tehran về chấm dứt xung đột đã đạt được “một số tiến triển”.

Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2. Đến tháng 6, Washington và Tehran đã ký bản ghi nhớ, theo đó các bên nhất trí chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Tuy nhiên, rạng sáng 8/7, Mỹ đã nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, với cáo buộc Tehran vi phạm các điều khoản thỏa thuận liên quan đến eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, nơi trung chuyển khoảng 25% lượng dầu mỏ và 20% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được giao dịch trên toàn cầu. Sau các cuộc tấn công hồi tháng 7, chính quyền Mỹ về cơ bản phát đi tín hiệu chuyển hướng khỏi việc sử dụng sức mạnh quân sự quy mô lớn, tập trung hơn vào các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm gây sức ép đối với Iran.

Trong bối cảnh đó, những thông tin về các vụ nổ mới tại đảo Qeshm và khu vực lân cận eo biển Hormuz tiếp tục làm dấy lên quan ngại về nguy cơ căng thẳng leo thang, trong khi kết quả các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Mỹ và Iran vẫn là yếu tố quan trọng quyết định triển vọng hạ nhiệt xung đột.