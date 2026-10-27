WSJ: Giới chức Mỹ ủng hộ ông Orbán ứng cử Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu tại Budapest. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Orbán đã rời ghế Thủ tướng Hungary sau cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 4. Ở thời điểm đó, đảng Đảng Tisza do ông Péter Magyar lãnh đạo đã đánh bại liên minh cầm quyền Fidesz-KDNP do ông Orbán đứng đầu, giành đa số tuyệt đối với 141 ghế trong tổng số 199 ghế Quốc hội.

Theo tờ Wall Street Journal, vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về kế hoạch này.

Nhiệm kỳ năm năm thứ hai của đương kim Tổng thư ký António Guterres sẽ kết thúc vào ngày 31/12.

Ngày 25/11/2025, Liên hợp quốc (LHQ) đã chính thức khởi động chiến dịch tìm kiếm người kế nhiệm ông Antonio Guterres cho vị trí Tổng Thư ký nhiệm kỳ 2027-2032.

Trong công văn gửi tới 193 quốc gia thành viên, lãnh đạo LHQ kêu gọi đề cử những ứng viên có trình độ cao về ngoại giao, quan hệ quốc tế và khả năng ngôn ngữ xuất sắc để lãnh đạo tổ chức này trong bối cảnh thế giới đầy biến động.

Ba tên tuổi nổi bật đang được giới ngoại giao nhắc đến nhiều nhất gồm cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet - người từng lãnh đạo Cao ủy Nhân quyền LHQ; ông Rafael Grossi người Argentina đang điều hành Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA); và bà Rebeca Grynspan của Costa Rica hiện đứng đầu Uỷ ban LHQ về Thương mại và phát triển.

Theo quy định, mỗi ứng viên phải được ít nhất một quốc gia hoặc nhóm quốc gia bảo trợ, kèm theo bản tuyên bố tầm nhìn và công khai nguồn tài trợ. Các ứng viên có thể phải trải qua các cuộc phỏng vấn công khai.

Sau khi Hội đồng Bảo an đưa ra đề xuất, Đại hội đồng sẽ tiến hành bầu chọn Tổng Thư ký cho nhiệm kỳ 5 năm bắt đầu từ ngày 1/1/2027, có thể tái nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa.