WorldSkills Shanghai 2026 sẵn sàng cho những màn trình diễn ấn tượng

Tại các sân bay, tình nguyện viên chào đón thí sinh, chuyên gia, đại biểu và người hâm mộ bằng lời chào “Hello WorldSkills! Hello Shanghai!”. Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc gia (NECC) cũng đã sẵn sàng cho Kỳ thi WorldSkills Shanghai 2026 và WorldSkills Conference 2026.

Các áp phích, biểu ngữ về WorldSkills xuất hiện tại nhiều khu vực trong thành phố. Tại Trung tâm Văn hóa World Expo Thượng Hải, các buổi tổng duyệt cho lễ khai mạc đang diễn ra, chuẩn bị cho sự kiện mở màn Kỳ thi WorldSkills lần thứ 48.

WorldSkills Shanghai 2026 chuẩn bị sẵn sàng cho những màn trình diễn ấn tượng.

Khi ngày khai mạc đến gần, các đại diện WorldSkills Champions Trust cũng xuất hiện tại nhiều địa điểm ở Thượng Hải với vai trò Đại sứ Giấc mơ (Dream Ambassadors), góp phần kết nối sự kiện với cộng đồng và thế hệ trẻ.

Diego Andrés Lopez Garro, đại diện WorldSkills Champions Trust khu vực châu Mỹ chia sẻ rằng, anh ấn tượng khi thấy hình ảnh WorldSkills Shanghai xuất hiện trên các tòa nhà và nhiều địa điểm trong thành phố. Theo anh, sự hiện diện rộng khắp này khiến các thành viên WorldSkills cảm nhận rõ sự chào đón của Thượng Hải.

Đằng sau sự kiện quy mô toàn cầu là khoảng 2.500 tình nguyện viên đang đảm nhiệm nhiều công việc tại WorldSkills Shanghai 2026.

Họ hướng dẫn các đoàn đại biểu tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc gia (NECC), hỗ trợ phiên dịch cho truyền thông quốc tế và thí sinh, đồng thời tham gia nhiều khâu vận hành khác.

Với một số tình nguyện viên, đây không phải lần đầu họ tham gia Kỳ thi WorldSkills. Nhiều người đã đồng hành với các sự kiện kỹ năng trong nhiều năm, tiếp tục góp sức vào hoạt động của cộng đồng WorldSkills.

Katariina Kivi, tình nguyện viên WorldSkills đến từ Phần Lan cho rằng, việc tham gia một sự kiện quy mô lớn và giàu ý nghĩa như WorldSkills là trải nghiệm đặc biệt. Theo cô, sự kiện quy tụ nhiều nền văn hóa và các lĩnh vực kỹ năng dưới một mái nhà.

“Có người gọi đó là phép màu, còn chúng tôi gọi đó là kỹ năng”, Katariina Kivi chia sẻ.

David Hoey, Tổng Giám đốc WorldSkills International không quên bày tỏ sự cảm kích với những người góp sức cho sự kiện. Ông cho rằng, đây là thời điểm những nỗ lực chuẩn bị trong thời gian dài được phát huy, từ các thí sinh, chuyên gia đến đội ngũ hỗ trợ phía sau.

Theo David Hoey, sự nhiệt huyết và cam kết của những người tham gia sẽ góp phần tạo nên một kỳ WorldSkills đáng nhớ.