Tham dự lễ ký kết có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ông Ito Naoki; Trưởng đại diện World Vision International tại Việt Nam ông Doseba Tua Sinay; cùng đại diện lãnh đạo hai bên.

Đây là dự án GGP thứ năm do World Vision thực hiện với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản tại Việt Nam trong 10 năm qua. Dự án sẽ xây dựng hai nhà cộng đồng đa năng kết hợp chức năng ứng phó thiên tai tại bản Na Nghịu và bản Háng Sông Trên, xã Xa Dung, thuộc Chương trình Phát triển vùng Điện Biên Đông 2 của World Vision. Với những cộng đồng dân tộc Mông và Thái ở vùng núi cao này, nhà cộng đồng vừa là nơi cùng nhau sinh hoạt hằng ngày, vừa là nơi trú ẩn an toàn khi mưa lũ và sạt lở xảy ra.

Toàn cảnh buổi ký kết

Mỗi công trình gồm hội trường, khu bếp và khu vệ sinh riêng cho nam và nữ, có lối vào cho người khuyết tật; được thiết kế theo tiêu chuẩn chịu thiên tai với sức chứa tới 300 người. Tại bản Na Nghịu, dự án còn hỗ trợ làm đường bê tông dẫn vào nhà cộng đồng và kè chắn sạt lở để người dân đi lại an toàn. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ được bàn giao cho UBND xã Xa Dung và Ban phát triển thôn bản quản lý, vận hành; người dân cùng tham gia giám sát trong suốt quá trình thực hiện.

Khi hoàn thành, dự án sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng như sau: 1.041 người hưởng lợi trực tiếp, gồm 496 phụ nữ, 545 nam giới và bao gồm 367 trẻ em; 665 người (113 hộ gia đình) ở bản Háng Sông Trên và bản lân cận, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, 376 người (81 hộ gia đình) ở bản Na Nghịu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái; Khoảng 400–600 người dân ở các bản lân cận và lực lượng ứng phó thiên tai tại chỗ hưởng lợi gián tiếp qua các buổi họp, tập huấn, diễn tập và sơ tán khẩn cấp; Không gian an toàn cho sinh hoạt của Hội Phụ nữ, nhóm thanh niên và câu lạc bộ trẻ em; tập huấn sinh kế và các lễ hội truyền thống của đồng bào Mông, Thái.

Xa Dung là một trong những xã chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ cuối tháng 7 – đầu tháng 8/2025 tại Điện Biên, với 7 người thiệt mạng và 319 ngôi nhà bị hư hại, trong đó 44 nhà bị phá hủy hoàn toàn. Khoảng 98% dân số xã là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ nghèo đa chiều ở mức 50,85%. Nhà cộng đồng cũ của bản Na Nghịu đã bị nước lũ nhấn chìm, còn nhà cộng đồng bản Háng Sông Trên nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao; người dân hiện phải họp và sinh hoạt tại nhà riêng. Ngay sau đợt lũ, World Vision đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp cho 7.991 trẻ em và người dân tại Xa Dung và các xã lân cận.

Phát biểu tại buổi ký kết, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ông Ito Naoki cho biết, trong hơn 30 năm qua, Nhật Bản đã triển khai chương trình Hợp tác viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở tại Việt Nam với tổng số 763 dự án, tổng giá trị viện trợ đạt khoảng 69 triệu đô-la Mỹ. "Chúng tôi luôn chú trọng những khoản hỗ trợ đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của cộng đồng địa phương, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tôi xin trân trọng đề nghị các tổ chức tiếp nhận viện trợ sử dụng nguồn vốn tài trợ một cách hiệu quả, đảm bảo dự án đạt được các mục tiêu đề ra. Chúng tôi rất vinh hạnh được đồng hành cùng quý vị để góp phần hiện thực hóa sự phát triển bền vững của Việt Nam” ông Ito Naoki nhấn mạnh.

Đại diện World Vision International tại Việt Nam ông Doseba Sinay chia sẻ: “Với bà con người Mông và người Thái ở Xa Dung, nhà cộng đồng không chỉ là nơi họp bản, mà còn là nơi để cùng nhau tìm đến khi mưa lũ xảy ra. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của Chính phủ Nhật Bản, chính quyền xã Xa Dung và người dân địa phương để hai công trình này sớm trở thành chốn an toàn cho trẻ em và các gia đình. Đây là điều chúng tôi sẽ cùng cộng đồng giữ gìn lâu dài, để mỗi mùa mưa đến, người dân bớt đi một nỗi lo".