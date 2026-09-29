Văn hóaNghệ thuật

World Travel Awards 2026: Việt Nam được vinh danh ở nhiều hạng mục

Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) vừa công bố kết quả khu vực châu Á năm 2026. Theo đó, Việt Nam tiếp tục được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng: “Điểm đến hàng đầu châu Á năm 2026” (Asia's Leading Destination 2026) và “Điểm đến di sản hàng đầu châu Á năm 2026” (Asia’s Leading Heritage Destination 2026). Đây là lần thứ 8 Việt Nam được trao danh hiệu Điểm đến hàng đầu châu Á và lần thứ 4 giành giải thưởng Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Bên cạnh đó, hàng loạt điểm đến cũng giành những giải thưởng quan trọng.

Báo Tin Tức TTXVN
13 liên quanGốc

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/world-travel-awards-2026-viet-nam-duoc-vinh-danh-o-nhieu-hang-muc-post1389622.html