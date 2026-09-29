World Travel Awards 2026: Việt Nam được vinh danh ở nhiều hạng mục

Văn hóa từ lâu đã được ví như dòng phù sa âm thầm bồi đắp căn tính và bản lĩnh của một dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, dòng chảy ngỡ như chỉ thuộc về đời sống tinh thần ấy đang đứng trước một khúc quanh mang tính bước ngoặt, đó là việc chúng ta bước ra tiền tuyến của nền kinh tế với tư cách một nguồn lực nội sinh đầy xung lực. Yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải nhận diện, lượng hóa chuẩn xác đóng góp thực chất của văn hóa vào tăng trưởng quốc gia, hướng tới mục tiêu hiện thực hóa chỉ tiêu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030.