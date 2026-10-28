World Tea Connect: Khi ngoại giao văn hóa mở lối cho hợp tác toàn cầu tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026

Tâm điểm của sự kiện này là phiên họp cấp cao CEO 500 - Tea Connect, nơi thương hiệu DOIDEP đồng hành với tư cách là đại sứ mang nghi thức mời trà quốc tế đến với cộng đồng tinh hoa toàn cầu.

Một trong những điểm nhấn của diễn đàn năm nay là CEO 500 - Tea Connect.

Nghi thức mời trà: Cánh cửa mở đầu kỷ nguyên kết nối mới

Không khí trang trọng nhưng cởi mở của phiên CEO 500 năm nay được khởi xướng bằng một nghi thức mang đậm bản sắc Việt: Nghi thức mời trà. Văn hóa thưởng trà không chỉ dừng lại ở một trải nghiệm truyền thống mà đã được nâng tầm thành một ngôn ngữ ngoại giao mềm mại, quốc tế hóa toàn diện.

Mở đầu là nghi thức mời trà quốc tế.

Dưới sự định hình ý tưởng từ thương hiệu DOIDEP, nghi thức này đã mở đầu câu chuyện đối thoại chiến lược cho hàng trăm nhà hoạch định chính sách hàng đầu, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức tài chính quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Giữa những thách thức và cơ hội của kinh tế toàn cầu, chén trà ấm áp trở thành biểu tượng của sự thấu hiểu, lòng hiếu khách và cam kết đồng hành hướng tới một tương lai bền vững.

Nghi thức mời trà sẽ trở thành hoạt động thường niên tại Diễn đàn mùa thu.

Từ Tea Connect đến World Tea Connect: Tầm nhìn kết nối toàn cầu

Từ một điểm nhấn văn hóa độc đáo tại các sự kiện ngoại giao, chương trình Tea Connect đã chính thức được nâng tầm thành biểu tượng World Tea Connect.

Sự phát triển mang tính chiến lược này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng: Đưa nét đẹp trà Việt từ một hoạt động giao lưu văn hóa trở thành một thương hiệu ngoại giao mềm mang quy mô quốc tế, nơi các giá trị di sản được hòa quyện cùng tư duy phát triển hiện đại.

Quan khách thưởng trà.

Việc nâng tầm thành World Tea Connect giúp chương trình định hình rõ nét sứ mệnh trở thành hoạt động thường niên không thể thiếu của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu trong những năm gần đây và thời gian tới.

Đây không chỉ là nơi tôn vinh nghệ thuật thưởng trà mà còn là cầu nối ngoại giao mềm, hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động ngoại thương, thu hút đầu tư và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác công - tư giữa Việt Nam và quốc tế.

Không gian trải nghiệm trà DOIDEP thu hút đông đảo khách tham quan.

Các chuyên gia kinh tế và ngoại giao có mặt tại sự kiện nhận định rằng, việc lồng ghép văn hóa trà vào một diễn đàn kinh tế như CEO 500 là một bước đi sáng tạo, kiến tạo một không gian đối thoại tin cậy, nơi các quyết định đầu tư lớn và các thỏa thuận hợp tác xuyên quốc gia được nhen nhóm từ sự đồng điệu trong văn hóa và tầm nhìn.

DOIDEP và hành trình vun đắp di sản trà Việt trên trường quốc tế

Việc đồng hành cùng AEF 2026 tiếp tục khẳng định sứ mệnh kiên định của thương hiệu DOIDEP trong hành trình đưa nông sản và văn hóa trà Việt Nam vươn tầm thế giới.

Trước đó, thương hiệu này đã liên tục ghi dấu ấn qua các sự kiện ngoại giao văn hóa lớn, các liên hoan trà quốc tế và các giải thưởng tôn vinh từ các tổ chức uy tín toàn cầu.

Lễ hội trà quốc tế - World Tea Fest 2025.

Thông qua mô hình World Tea Connect, DOIDEP không chỉ quảng bá giá trị của những búp trà thượng hạng vùng cao nguyên Việt Nam mà còn truyền tải thông điệp về hòa bình, hợp tác hữu nghị và phát triển bền vững.

Khi các nhà lãnh đạo kinh tế thế giới nâng chén trà mở màn cho phiên CEO 500, đó cũng là khoảnh khắc hình ảnh một Việt Nam đổi mới, giàu bản sắc và đầy triển vọng được khắc họa rõ nét nhất trong tâm trí bạn bè quốc tế.

Khép lại phiên đối thoại CEO 500 tại Diễn đàn kinh tế mùa thu 2026 tiếp tục lan tỏa, khẳng định văn hóa chính là nền tảng vững chắc nhất để kết nối các nền kinh tế, vượt qua mọi khoảng cách địa lý và hướng tới một tương lai thịnh vượng chung.