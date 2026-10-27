'World Master Tea Vietnam' đánh thức giá trị văn hóa trà Thái Nguyên

Được mệnh danh là “đệ nhất danh trà”, trà Thái Nguyên từ lâu đã gắn với vùng đất, con người và nếp sống văn hóa của xứ chè tạo nên bản sắc riêng trong văn hóa thưởng trà Việt Nam.

Ngày nay, trà được tiếp cận qua nhiều hình thức thưởng thức mới, mở ra cơ hội kết hợp giá trị truyền thống với nghệ thuật pha chế hiện đại, phát triển sản phẩm và đáp ứng thị hiếu đa dạng của người tiêu dùng.

Trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế năm 2026, cuộc thi “World Master Tea Vietnam” được tổ chức với chuỗi nội dung gắn với văn hóa trà, sáng tạo đồ uống, kinh doanh và kết hợp trà với ẩm thực.

Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên 2026 tổ chức liên hoan trình diễn, giới thiệu ẩm thực từ trà vào ngày 30.10 tại không gian ẩm thực phố đi bộ trung tâm

Cuộc thi do Sở VHTTDL phối hợp tổ chức, hướng tới tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh những cá nhân có năng lực, tài năng, tư duy sáng tạo trong lĩnh vực pha chế và sáng tạo đồ uống từ trà.

Mở đầu chuỗi hoạt động là vòng "Trải nghiệm văn hóa Trà Thái Nguyên" dự kiến diễn ra ngày 1.11 tại vùng chè Búp Ngọc, HTX chè La Bằng và Cơ sở chè Hà Thái, xã La Bằng (Thái Nguyên).

Việc đưa thí sinh đến các vùng chè giúp họ tìm hiểu nguyên liệu, quy trình sản xuất và những giá trị văn hóa gắn với nghề chè, từ đó có thêm chất liệu thực tế để sáng tạo các sản phẩm đồ uống từ trà.

Ngày 2.11, vòng "Sáng tạo công thức pha chế" diễn ra từ 13h30 - 17h tại Trung tâm Văn hóa Trà ESG Valley, số 65 Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) tập trung vào khả năng phát triển công thức đồ uống từ trà.

Từ nền tảng nguyên liệu và trải nghiệm văn hóa, nội dung này mở ra cơ hội thể hiện tư duy sáng tạo qua cách phát triển công thức pha chế, tạo thêm những cách thưởng thức trà phù hợp với nhu cầu của thị trường hiện đại.

Tiếp nối chương trình, vòng "Thử thách kinh doanh" diễn ra từ 16h - 21h30 ngày 3.11 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng) đưa hoạt động của cuộc thi đến với không gian công cộng trong khuôn khổ Festival.

Nhiều hoạt động trình diễn chế biến món ăn từ trà xanh, kết hợp quảng diễn ẩm thực và trải nghiệm thưởng trà sẽ diễn ra tại Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên 2026

Ngày 4.11, vòng "Trà và ẩm thực" diễn ra từ 13h30 - 16h, cùng ngày vòng "Trà và cá tính" khép lại cuộc thi bằng phần chung kết xếp hạng từ 16h30 - 17h30 tại Trung tâm Văn hóa Trà ESG Valley.

Thông qua chuỗi nội dung này, cuộc thi hướng tới nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm trà Việt Nam, mở rộng khả năng ứng dụng trà trong pha chế, ẩm thực và hoạt động kinh doanh.

Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh trà Thái Nguyên, văn hóa trà, vùng chè, cảnh quan thiên nhiên, con người và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh đến du khách trong nước và quốc tế.