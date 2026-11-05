World Master Tea Việt Nam 2026 vinh danh những sáng tạo xuất sắc về trà

Trao danh hiệu Quán quân cho thí sinh Lý Thu Hằng và Đại sứ Văn hóa trà cho thí sinh Đặng Trần Thủy Tiên. (Ảnh: ANH MINH)

Hai vòng thi cuối cùng của cuộc thi World Master Tea Việt Nam 2026 vừa diễn ra ngày 4/11 tại Trung tâm Văn hóa trà ESG Valley (Thái Nguyên), khép lại chuỗi sự kiện thử thách để tìm ra các tài năng trẻ đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới trong việc giữ gìn, phát huy, quảng bá giá trị vùng chè Thái Nguyên và văn hóa trà Việt.

Tại vòng Chung kết, ba thí sinh được Ban giám khảo đánh giá cao nhất là Lý Thu Hằng, Hoàng Thị Hoài Vi và Hiếu Trung bước vào thử thách cá nhân có chủ đề “Trà và cá tính”. Ở vòng thi này, mỗi thí sinh có cơ hội trò chuyện với một vị khách mời đặc biệt để tìm hiểu sở thích, cá tính và khẩu vị, từ đó thiết kế trải nghiệm thưởng trà riêng biệt trong vòng 20 phút bao gồm không gian, thức uống và thuyết trình.

Top 3 chung cuộc thể hiện tài năng. (Ảnh: ANH MINH)

Kết quả, với ý tưởng sáng tạo, kỹ thuật pha chế khéo léo và khả năng truyền tải câu chuyện văn hóa trà, Lý Thu Hằng đến từ Hà Nội đã giành danh hiệu Quán quân World Master Tea Việt Nam 2026, nhận tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng gồm tiền mặt, cúp, chứng nhận và quà tặng từ các nhà tài trợ.

Danh hiệu Đại sứ Văn hóa trà được trao cho thí sinh Đặng Trần Thủy Tiên đến từ Hải Phòng. Trước đó, Ban tổ chức đã tiếp nhận 111 hồ sơ dự thi, sơ tuyển và chọn ra Top 20 thí sinh tham gia các vòng tranh tài.

Top 10 cuộc thi được vinh danh với những cơ hội đóng góp cho sự phát triển của trà Việt. (Ảnh: ANH MINH)

Trước đó, ở vòng 5 với chủ đề “Trà và ẩm thực”, các thí sinh tranh tài bằng những sản phẩm đồ uống kết hợp với món ăn do đầu bếp giới thiệu. Mỗi người có 30 phút lựa chọn nguyên liệu, xây dựng ý tưởng, sơ chế và hoàn thiện công thức, sau đó trực tiếp pha chế trong 5 phút.

Ban Giám khảo đánh giá dựa trên chất lượng thức uống, sự hài hòa khi kết hợp với món ăn, tính sáng tạo và thông điệp văn hóa. Thử thách đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững đặc tính của trà mà còn biết lựa chọn nguyên liệu, cân bằng hương vị và tạo nên sự kết hợp phù hợp.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Vinh, Trưởng Ban tổ chức World Master Tea Việt Nam 2026 đặt câu hỏi cho các thí sinh. (Ảnh: ANH MINH)

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Vinh, Trưởng Ban tổ chức World Master Tea Việt Nam 2026, các thí sinh hầu hết ở độ tuổi rất trẻ nhưng đã thể hiện kiến thức chuyên sâu về trà, kỹ thuật chuyên nghiệp, khả năng cảm nhận hương vị và tư duy sáng tạo tốt. Nhiều ý tưởng kết hợp nguyên liệu, nông sản địa phương với các dòng trà truyền thống đã tạo nên những sản phẩm mới, góp phần mở rộng cách tiếp cận và trải nghiệm trà trong đời sống hiện đại.

Từ trải nghiệm vùng nguyên liệu, sáng tạo công thức pha chế, thử thách kinh doanh đến kết hợp trà với ẩm thực và xây dựng trải nghiệm cá nhân hóa, cuộc thi tạo nên hành trình khám phá nhiều khía cạnh của nghệ thuật trà. Các phần thi vừa tôn vinh kiến thức, kỹ năng của người làm trà, vừa khuyến khích đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng đối tượng thưởng thức.

World Master Tea Việt Nam là một sáng kiến mới nhằm thu hút các nguồn lực chung tay phát triển ngành trà. (Ảnh: ANH MINH)

Cuộc thi World Master Tea Việt Nam được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên phối hợp Công ty cổ phần Phát triển ESG Heritage tổ chức lần đầu tiên trong khuôn khổ Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026.

Ban tổ chức mong muốn thông qua hoạt động này thúc đẩy đổi mới sản phẩm, kết nối văn hóa trà với ẩm thực, du lịch và hoạt động kinh doanh. Đồng thời quảng bá giá trị, thương hiệu trà Thái Nguyên và văn hóa trà Việt Nam đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.