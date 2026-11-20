Tối 20/11, U17 Việt Nam có trận ra quân gặp Bỉ tại bảng G Vòng chung kết U17 World Cup 2026. Dù phải đối đầu với đương kim á quân châu Âu, các cầu thủ Việt Nam vẫn nhập cuộc tự tin và sớm tạo ra bất ngờ.

Các cầu thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới Bỉ. (Ảnh: FIFA).

Phút 4, từ quả phạt góc của Nguyễn Minh Thủy, Lê Sỹ Bách chạy cắt mặt hàng phòng ngự đối phương rồi thực hiện pha đánh gót ngẫu hứng, đưa bóng vào lưới Bỉ trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Đây cũng là bàn thắng lịch sử của U17 Việt Nam trong lần đầu tham dự World Cup.

Bị dẫn trước, U17 Bỉ lập tức đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 8, Jelle Driessen bật cao đánh đầu sau quả tạt từ cánh trái, nhưng bóng đi vọt xà ngang. Không lâu sau, đại diện châu Âu có cơ hội rất tốt để ghi bàn, nhưng Mbavu lại đệm bóng vọt xà ngang ở cự ly gần.

Trước những đợt tấn công liên tiếp của đối thủ, U17 Việt Nam chủ động phòng ngự và tìm kiếm cơ hội phản công. Các học trò HLV Cristiano Roland cũng có những thời điểm kiểm soát bóng để giảm sức ép của đối phương. Phút 31, Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện cú sút xa trong tình huống phản công, nhưng thủ môn Bỉ đã kịp thời cản phá.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự U17 Việt Nam không thể đứng vững trước sức tấn công của đối thủ. Phút 37, Moorthamer tung cú sút mạnh từ góc hẹp, đánh bại thủ môn Xuân Hòa, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tìm được bàn gỡ, các cầu thủ Bỉ càng chơi càng tự tin và liên tục tạo ra sức ép trước khung thành U17 Việt Nam. Ở chiều ngược lại, các học trò của HLV Roland lại có dấu hiệu xuống tinh thần. Đến phút 42, Xander Dierckx thoát xuống sát đường biên ngang rồi căng bóng vào trong để Achahbar dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-1 cho “Quỷ đỏ châu Âu”.

Bước sang hiệp hai, U17 Việt Nam có sự điều chỉnh nhân sự khi Trần Trí Dũng rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Trọng Phong. Trong khi đó, Bỉ đưa Strouwen vào thay Mbavu.

U17 Việt Nam có trận đấu đầy nỗ lực trước Bỉ. (Ảnh: VFF).

Dù bị dẫn trước, các học trò HLV Cristiano Roland vẫn thi đấu tự tin, chủ động tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 54, U17 Việt Nam có pha phối hợp tốt, tạo cơ hội để Lê Trọng Đại Nhân dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo này chạm chân hậu vệ Bỉ rồi đi ra ngoài.

Hai phút sau, U17 Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép với ba tình huống phạt góc liên tiếp, khiến hàng phòng ngự đối phương gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đội bóng áo trắng vẫn chưa thể tận dụng thành công.

Trong lúc U17 Việt Nam đang nỗ lực tấn công nhưng chưa tìm được đường vào lưới đối thủ, Bỉ lại bất ngờ có thêm bàn thắng. Phút 60, Philips đột phá ở trung lộ, vượt qua sự truy cản của hàng phòng ngự Việt Nam trước khi đánh bại thủ môn Xuân Hòa, nâng tỷ số lên 3-1.

Bàn thua thứ ba khiến U17 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua giành điểm. Tuy nhiên, các học trò HLV Cristiano Roland vẫn duy trì tinh thần thi đấu, tiếp tục tìm kiếm cơ hội tấn công. Phút 70, Chu Ngọc Nguyễn Lực đột phá vào vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền cho đồng đội. Duy Khang đón bóng và tung cú sút nhưng bị hậu vệ đối phương ngăn chặn.

Phút 84, U17 Việt Nam được hưởng quả phạt góc bên cánh trái. Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện cú sút thẳng, đưa bóng vào góc cao khung thành khiến thủ môn U17 Bỉ bất lực, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3.

Bàn thắng giúp U17 Việt Nam thêm hưng phấn trong những phút cuối. Tuy nhiên, quỹ thời gian còn lại không đủ để thầy trò HLV Cristiano Roland tìm kiếm bàn gỡ hòa. Chung cuộc, U17 Việt Nam để thua Bỉ với tỷ số 2-3 trong trận ra quân tại bảng G U17 World Cup 2026.